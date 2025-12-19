Bari, 19 dicembre – Il Movimento 5 Stelle chiede un intervento urgente del Ministero della Salute sulla situazione della Casa Sollievo della Sofferenza IRCCS di San Giovanni Rotondo, definita dai parlamentari pentastellati un presidio sanitario di rilevanza nazionale e sovraregionale oggi attraversato da una profonda crisi organizzativa e finanziaria.

In una nota congiunta, i rappresentanti del M5S evidenziano come le criticità abbiano portato alla proclamazione dello stato di agitazione del personale e all’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, senza però – denunciano – alcuna apertura concreta da parte dell’azienda.

Secondo quanto riferito, la crisi non sarebbe imputabile al personale sanitario, né medico né del comparto, che continua a garantire quotidianamente l’assistenza ai pazienti spesso in condizioni operative estremamente difficili. Tra le principali problematiche segnalate figurano la mancata applicazione dei Differenziali economici professionali, nonché la comunicazione del cambiamento del Contratto collettivo nazionale di lavoro a partire dal 1° marzo 2026, con l’adozione di un contratto di natura privatistica ritenuto peggiorativo e lesivo dei diritti acquisiti.

I parlamentari sottolineano inoltre che qualsiasi tentativo di affrontare l’attuale crisi attraverso variazioni contrattuali e riduzioni salariali rappresenterebbe una scelta “miope e pericolosa”. A ciò si aggiungerebbero anche carenze nelle forniture di farmaci e dispositivi sanitari, con potenziali ripercussioni sulla qualità e sulla sicurezza delle cure.

«Le difficoltà attuali – affermano – non colpiscono bilanci o numeri, ma persone, ammalati e famiglie, ponendo una grave questione di responsabilità morale e istituzionale».

Per queste ragioni, il Movimento 5 Stelle ha presentato un’interpellanza al ministro della Salute, a prima firma del presidente del M5S Giuseppe Conte, per chiedere quali iniziative intenda adottare al fine di garantire la continuità assistenziale, la sicurezza delle cure e la tutela dei pazienti. Nell’atto parlamentare si sollecita inoltre una verifica sulle presunte carenze di dispositivi e farmaci che potrebbero compromettere diagnosi, terapie e monitoraggio clinico, nonché la valutazione dell’avvio di eventuali ispezioni sulle responsabilità gestionali, sui ritardi nei pagamenti ai fornitori e sulle conseguenze sanitarie di tali criticità.

La nota è firmata dai deputati Leonardo Donno, Alfonso Colucci, Marco Pellegrini e Carla Giuliano, dalla senatrice Gisella Naturale, dall’europarlamentare Mario Furore e dalla consigliera regionale pugliese Rosa Barone.

«I diritti dei cittadini, del personale sanitario e di tutti i lavoratori – concludono – non possono più attendere».