Casa Sollievo verso lo sciopero: fallisce la conciliazione in Prefettura a Foggia

Il confronto arriva al termine di giorni segnati da tensione e contestazioni interne, innescate – secondo quanto riferito dalle sigle – dalla nuova contrattualistica che la direzione intende applicare al personale. Al centro della disputa, la scelta ribadita dal Direttore generale della struttura di ricondurre i dipendenti al contratto delle case di cura private. Una linea che ha trovato la netta opposizione della rappresentanza sindacale, che definisce la proposta “scellerata, immotivata e ingiustificabile” e parla di rottura “senza precedenti” nei rapporti tra personale medico e vertici aziendali.

Il tavolo in Prefettura, pensato come passaggio conclusivo per rientrare dall’escalation, non ha quindi prodotto la svolta attesa. E anzi, ha certificato l’irrigidimento delle parti: da un lato la direzione, ferma sull’impostazione contrattuale; dall’altro i sindacati, che considerano la misura una compressione dei diritti e delle tutele, oltre che un elemento potenzialmente destabilizzante per l’operatività dell’ospedale.

A rimarcare la gravità del momento è l’ANMIRS (Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri). Al termine dell’incontro, il segretario nazionale Donato Menichella ha espresso “molta preoccupazione per il futuro dell’ospedale”, collegando lo scontro in atto anche alle ricadute sul servizio: “Siamo molto preoccupati per il futuro dell’ospedale ma soprattutto per il futuro dei pazienti. Faremo di tutto per preservarli, rimanendo fedeli alla missione del nostro ospedale e ai valori della nostra professione”, ha dichiarato.

Menichella ha quindi motivato la scelta di alzare il livello della protesta: “Non abbiamo altra scelta, a difesa dei nostri diritti di lavoratori, se non dichiarare lo stato di sciopero”. Nella nota diffusa dall’ufficio stampa dell’associazione si parla inoltre di “profondo rammarico” per quello che viene descritto come un tentativo, da parte della direzione, di delegittimare l’ANMIRS, indicata come “il sindacato sanitario più numeroso e partecipato del Paese”.

Al momento, la vertenza entra dunque in una fase più delicata. La proclamazione dello sciopero apre uno scenario di mobilitazione che, pur nel rispetto delle regole sui servizi essenziali e delle garanzie per l’utenza, rischia di acuire la frattura interna. Il nodo resta la cornice contrattuale: per i sindacati, l’applicazione del contratto delle case di cura private rappresenta un cambio di rotta non giustificato e non accettabile; per la direzione, è la strada da seguire.

Nei prossimi giorni si capirà se esistono margini per riaprire un dialogo o se lo scontro proseguirà nelle sedi sindacali e istituzionali. Intanto, il fallimento del vertice in Prefettura certifica una crisi che – al di là delle rivendicazioni – mette sotto pressione uno dei presìdi sanitari più importanti della Capitanata, con l’obiettivo comune dichiarato, almeno a parole, di tutelare prima di tutto i pazienti.

(Fonte: Ufficio Stampa ANMIRS – Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri)