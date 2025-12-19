Edizione n° 5920

19 Dicembre 2025 - ore  10:24

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Casa Sollievo, Gumirato replica alle polemiche: "Un racconto parziale, il vero volto dell'ospedale è un altro" VIDEO

"RACCONTO PARZIALE" Casa Sollievo, Gumirato replica alle polemiche: “Un racconto parziale, il vero volto dell’ospedale è un altro” VIDEO

Dopo i fatti del 18 dicembre a Casa Sollievo della Sofferenza e la diffusione dei video, il direttore generale Gino Gumirato ha replicato alle polemiche con una videodichiarazione ufficiale.

Il direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, dr. Gino Gumirato

Il direttore generale dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dr. Gino Gumirato

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Gargano // Manfredonia //

Dopo i fatti incresciosi verificatisi giovedì 18 dicembre all’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, al termine del tradizionale incontro per lo scambio degli auguri natalizi, e dopo la diffusione dei relativi filmati sulle testate giornalistiche e sui social network, arriva la replica ufficiale della direzione generale dell’ospedale.

In una videodichiarazione diffusa alla stampa (vedi in alto, in formato integrale), il direttore generale Gino Gumirato interviene per chiarire il contesto, rispondere alle polemiche e ribadire il lavoro svolto negli ultimi anni, sia sul piano gestionale che su quello sanitario.

Secondo Gumirato, la reazione seguita alla pubblicazione dei video è stata “in parte ingenerosa” rispetto all’impegno profuso per il rilancio dell’ospedale. Allo stesso tempo, il direttore generale sottolinea di aver ricevuto numerose attestazioni di stima, che a suo giudizio restituiscono un’immagine più aderente alla realtà quotidiana della struttura.

“Il vero volto di Casa Sollievo della Sofferenza – afferma – non è quello visto in quei filmati. Molti operatori sono consapevoli delle difficoltà, anche se non tutti condividono pienamente il percorso intrapreso. Ma Casa Sollievo è molto di più”.

Nel suo intervento, Gumirato richiama anche la vertenza e la complessa situazione economico-finanziaria ereditata dalla precedente gestione. “Quando siamo arrivati – spiega – l’ospedale perdeva circa 23 milioni di euro l’anno. Oggi Casa Sollievo non solo non perde più, ma ha raggiunto questo risultato continuando a investire”.

Investimenti definiti “clamorosi” dal direttore generale: oltre 27,5 milioni di euro destinati in particolare ai settori della cardiologia e dell’oncologia, con l’introduzione di tecnologie all’avanguardia che rafforzano il ruolo dell’IRCCS come punto di riferimento sanitario nazionale.

Un passaggio centrale della replica riguarda anche i rapporti con la Regione Puglia e il tema dei finanziamenti pubblici, spesso al centro del dibattito. Gumirato chiarisce che non si tratta di risorse destinate a coprire disavanzi, ma di finanziamenti legati all’erogazione delle prestazioni sanitarie.

“È giusto – sottolinea – che maggiori finanziamenti statali e regionali in sanità si traducano in un aumento delle prestazioni offerte ai cittadini”.

La direzione non esclude l’apertura di un nuovo tavolo di confronto con la Regione, qualora fosse necessario, ribadendo però un punto fermo: “Ogni singolo euro di finanziamento aggiuntivo ricevuto è stato utilizzato per migliorare e aumentare le prestazioni sanitarie a favore dei cittadini”.

Parole che arrivano in un momento delicato per Casa Sollievo della Sofferenza, segnato da tensioni interne, attenzione mediatica e dal confronto aperto sulla gestione futura dell’ospedale. La replica di Gumirato punta a ricondurre il dibattito su dati, numeri e prospettive, rivendicando un percorso di risanamento e rilancio che, secondo la direzione, merita di essere valutato nella sua interezza.

