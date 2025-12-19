Una dura presa di posizione arriva dall’Associazione Nazionale Medici Istituti Religiosi Spedalieri (ANMIRS), che in una lettera aperta indirizzata al direttore generale di Casa Sollievo della Sofferenza, dott. Gino Gumirato, denuncia le conseguenze della recente disdetta dei contratti collettivi di lavoro e lancia un allarme sul futuro dell’ospedale di San Giovanni Rotondo.

Secondo l’ANMIRS, la decisione di disdire i contratti collettivi di ispirazione pubblica, annunciata a ridosso delle festività natalizie, rappresenta un atto che rischia di avere pesanti ripercussioni non solo sui lavoratori, ma sull’intero sistema assistenziale dell’ospedale. Una scelta motivata, stando alla Direzione, da risultati economici non pienamente in linea con le previsioni, nonostante un miglioramento dell’EBITDA rispetto agli anni precedenti.

I medici ricordano però come, negli ultimi tre anni, tutti gli stakeholder abbiano contribuito al piano di rilancio dell’ospedale: la Regione Puglia ha destinato risorse pubbliche significative, il personale ha rinunciato a crediti e quote rilevanti di retribuzione variabile, accettando carichi di lavoro crescenti, mentre fornitori e istituti bancari hanno sostenuto l’ente con sconti e dilazioni.

Particolarmente netta la posizione sul ruolo del personale sanitario. L’ANMIRS sottolinea come medici e operatori abbiano raggiunto e superato, anno dopo anno, gli obiettivi di produzione fissati dalla Direzione, dimostrando – si legge nella lettera – un forte senso di appartenenza e responsabilità verso l’ospedale. Per questo, l’associazione ritiene che eventuali scostamenti economici non possano essere attribuiti al lavoro o alla professionalità dei dipendenti.

Da qui una serie di interrogativi sulle reali motivazioni della disdetta contrattuale: un piano strategico rivelatosi irrealistico, una gestione dei costi non adeguata, oppure finalità diverse non esplicitate. In ogni caso, affermano i medici, la scelta di introdurre contratti di tipo privatistico, giudicati “fortemente penalizzanti” sotto il profilo economico e giuridico, rischia di produrre effetti immediati e gravi.

Tra questi, la possibile fuga di professionalità, la perdita di competenze difficilmente sostituibili e una diffusa demotivazione del personale restante. Uno scenario che, secondo l’ANMIRS, renderebbe estremamente complesso il reclutamento di nuove risorse, anche a causa della collocazione geografica dell’ospedale e del rischio di perdere l’equiparazione dei titoli e dei servizi prevista dalla normativa vigente.

Le conseguenze, avverte l’associazione, potrebbero estendersi ben oltre l’ambito occupazionale: una riduzione della produzione sanitaria aggraverebbe la crisi finanziaria e metterebbe a repentaglio l’assistenza ai pazienti, in un’area in cui Casa Sollievo della Sofferenza rappresenta l’unico presidio ospedaliero di riferimento. Un’eventuale compromissione del suo ruolo avrebbe ricadute sul Servizio Sanitario Regionale e sul rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Nel documento emerge anche una critica allo stile gestionale della Direzione, descritto come rigido e poco incline all’ascolto, in un clima già segnato da tensioni e proteste. Un contesto che, secondo i firmatari, rischia di condurre l’ospedale verso un “tracollo” nel 2026, anno simbolico del 70° anniversario della fondazione.

La lettera si chiude con un richiamo etico e morale alla figura di San Pio, fondatore dell’ospedale, e al significato originario di una struttura considerata non solo un’azienda sanitaria, ma un patrimonio umano, sociale e spirituale costruito in settant’anni di storia.

L’ANMIRS auspica infine una riflessione da parte della Direzione generale sulle decisioni adottate e sulle loro conseguenze, ribadendo la necessità di tutelare un’istituzione che, per migliaia di cittadini, rappresenta ancora oggi molto più di un semplice luogo di cura.