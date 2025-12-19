Casa Sollievo, Riccardi: "Dalla crisi alla scelta pubblica. Ora serve coraggio istituzionale"

L’ IRCCS Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, sta attraversando una fase di difficoltà che non può più essere ignorata.

Le tensioni finanziarie, l’incertezza organizzativa, il clima di preoccupazione che coinvolge lavoratrici e lavoratori, non sono voci di corridoio: sono segnali evidenti di una crisi strutturale che rischia di mettere in discussione un presidio sanitario essenziale per la Puglia e per il Paese.