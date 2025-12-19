Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Famiglia che vive nei boschi - Fonte Immagine: rainews.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //

L’Aquila – 19 dicembre 2025 – La Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato il reclamo presentato dai legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham – la coppia conosciuta come “famiglia nel bosco”, residente a Palmoli (Chieti) – contro l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila che aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il collocamento dei tre figli minori in una casa famiglia a Vasto.

Con la decisione dei giudici di secondo grado, resta dunque confermato l’impianto del provvedimento già adottato: i tre bambini continueranno a vivere nella struttura protetta nel Vastese. Nella casa famiglia si trova anche la madre, che può trascorrere con i figli alcuni momenti della giornata secondo le modalità stabilite. Il trasferimento dei minori era stato eseguito nelle scorse settimane, dopo l’intervento delle autorità a Palmoli. La vicenda, divenuta rapidamente oggetto di dibattito pubblico, riguarda la scelta della famiglia di vivere in condizioni di isolamento e con servizi essenziali limitati, circostanza che – secondo quanto riportato da diverse ricostruzioni giornalistiche – è stata valutata nell’ambito delle verifiche sulle condizioni di tutela dei minori.

Sul fronte politico, il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è intervenuto sui social commentando la decisione della Corte d’Appello con toni duri: «Per questi giudici una sola parola: vergogna. I bambini non sono proprietà dello Stato, i bambini devono poter vivere e crescere con l’amore di mamma e papà».

La posizione della famiglia e dei suoi legali, così come i passaggi successivi del procedimento, restano ora al centro dell’attenzione mediatica e istituzionale, in un caso che continua a dividere tra tutela dei diritti dei minori e valutazioni sulle scelte educative e di vita dei genitori.

Fonte: Tgcom24.com

