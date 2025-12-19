FOGGIA – “Da cittadino e foggiano è ovviamente una cosa che mi onora”. Enrico Giacomo Infante, nuovo Procuratore della Repubblica di Foggia, esordisce così nelle prime battute dopo l’insediamento, rivendicando un legame personale con la città e, insieme, la consapevolezza di un passaggio tutt’altro che simbolico: “L’eredità è pesante, pesantissima. Il territorio non è semplice”.

Infante arriva alla guida di una delle procure più esposte del Mezzogiorno con un mandato chiaro: rafforzare la tutela della legalità in un contesto dove, ammette lui stesso, “le forme di illegalità e di aggressione al vivere civile sono tantissime”. Non un’unica emergenza, dunque, ma una molteplicità di fenomeni che incidono sulla vita quotidiana e sul rapporto tra cittadini e istituzioni.

Alla domanda su cosa lo preoccupi “immediatamente”, il procuratore indica un elemento trasversale, quasi culturale, che può alimentare la forza della criminalità: “Una certa indifferenza, tolleranza, che poi genera quei fenomeni di reticenza e di omertà”. È la nota negativa comune, il terreno che rende più difficile intervenire: senza fiducia, senza collaborazione, senza denuncia, ogni azione repressiva rischia di essere parziale.

Nelle parole del magistrato, però, non c’è solo allarme. Infante riconosce che “tantissimo negli ultimi anni è stato fatto” e che si è registrato “un risveglio della società civile, della coscienza civile”. Un segnale che, sottolinea, va consolidato e reso strutturale: “Dobbiamo proseguire su questa strada”. Il messaggio è doppio: fermezza sul contrasto ai reati, ma anche attenzione a ciò che accade fuori dai palazzi della giustizia, dove si forma – o si indebolisce – la risposta collettiva alle prepotenze.

Uno dei capitoli più delicati è quello dei reati contro la pubblica amministrazione. Infante, sollecitato sulla sua esperienza in questo campo, evita scorciatoie e generalizzazioni, ma non addolcisce la diagnosi: non è “soltanto la sensazione”, bensì ciò che emerge da “sentenze passate in giudicato”, a indicare che “il malaffare è diffuso” in “larghissimi settori” e che “gli uffici pubblici e la pubblica amministrazione non sono esenti”. Parole pesanti, perché ancorate a esiti giudiziari definitivi, e che chiamano in causa responsabilità, anticorpi istituzionali e trasparenza amministrativa.

In questo quadro, il nuovo procuratore rivendica anche la continuità su un fronte spesso decisivo quanto le indagini: prevenzione e costruzione di una cultura della legalità. L’intervistatore richiama l’impegno del predecessore, Ludovico Vaccaro, sul terreno dell’inclusione sociale, dell’informazione e dell’incontro con i giovani. Infante conferma: “Certo, questa è la mia intenzione”. E aggiunge una nota personale, definendo Vaccaro “un grande amico”, oltre che collega, e chiarendo che quel lavoro è espressione di una sensibilità “condivisa” e destinata a proseguire.

Infante succede a Vaccaro (trasferito alla Procura generale di Lecce) e arriva dopo la fase di reggenza; la cerimonia ufficiale di insediamento si è svolta – come previsto – nell’aula della Corte d’Assise del Tribunale di Foggia.

Sul piano del profilo, il magistrato, foggiano e nato nel 1973, si è laureato in Giurisprudenza nel 1997 ed è entrato in magistratura nel 2002; da sostituto procuratore a Foggia ha lavorato sui reati contro la pubblica amministrazione e poi sul diritto penale dell’economia.

Il punto di caduta, nelle sue prime dichiarazioni, è netto: a Foggia la sfida non è solo contro i reati, ma contro l’assuefazione. Perché l’illegalità prospera dove il vivere civile viene “aggredito” e dove l’indifferenza si trasforma in silenzio.+

