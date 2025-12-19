Continua a salire la curva dell’influenza in Italia. Nell’ultima settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816mila casi di sindromi respiratorie acute, quasi 100mila in più rispetto alla settimana precedente. Un aumento che conferma l’intensificazione della stagione influenzale e l’ampia diffusione del nuovo ceppo K del virus A/H3N2, ormai dominante.

Secondo i dati epidemiologici forniti dall’Osms, oltre il 40% delle infezioni è attribuibile a virus influenzali e, in più della metà dei casi, si tratta proprio del ceppo K. Il nuovo virus, spiega l’Iss, è caratterizzato da un vantaggio evolutivo che ne aumenta la trasmissibilità, ma non mostra al momento un incremento della gravità clinica.

Le prime stime indicano inoltre che i vaccini attualmente in uso continuano a proteggere dall’ospedalizzazione, anche se – precisano gli esperti – i dati disponibili non consentono ancora di valutare con certezza l’efficacia contro le manifestazioni cliniche più lievi.

Bambini sotto i 4 anni: i più colpiti

Anche questa settimana i bambini al di sotto dei quattro anni risultano la fascia di età maggiormente colpita. A fronte di un’incidenza media nazionale di 14,7 casi ogni mille abitanti, nei più piccoli il dato sale a 42 casi per mille, quasi il triplo.

Sul fronte territoriale, si registra una impennata improvvisa dei contagi in Sardegna (23,61 casi per mille) e Campania (21,07), dove in appena sette giorni l’intensità dell’influenza è passata da bassa o media a molto alta, il livello massimo della scala di monitoraggio. Alta anche l’incidenza in Sicilia, con 17,61 casi per mille abitanti.

Come riconoscere l’influenza K: i sintomi

A spiegare come distinguere l’influenza K dalle altre forme respiratorie è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Quest’anno i sintomi durano più a lungo del solito – spiega il virologo –. Si arriva facilmente a forme influenzali che persistono 7, 8 o anche 9 giorni. Un altro elemento caratteristico è il doppio picco febbrile».

In pratica, l’influenza si manifesta inizialmente con una febbre molto alta, che può raggiungere 39-40 gradi, seguita da una fase di apparente miglioramento. Dopo alcuni giorni, però, la febbre torna improvvisamente a salire, accompagnata da stanchezza intensa e sintomi respiratori.

Durata prolungata e doppio picco febbrile sono quindi i due principali segnali che aiutano a riconoscere l’infezione da influenza K e a distinguerla da altri virus stagionali.