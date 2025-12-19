Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

"CASO PUGLIA" // Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta “con il freno a mano”
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Prima pagina // Influenza K, boom di polmoniti. Oltre 816mila casi nell’ultima settimana

"BOOM DI POLMONITI" Influenza K, boom di polmoniti. Oltre 816mila casi nell’ultima settimana

Come riconoscere i sintomi

Il profilo resta quello dell’influenza: febbre alta, spossatezza, dolori muscolari, mal di gola, tosse. Ma, soprattutto nei bambini, può comparire anche una sintomatologia più “mista” con disturbi gastrointestinali e un recupero più lento.

influenza - ph repubblica

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Prima pagina //

Continua a salire la curva dell’influenza in Italia. Nell’ultima settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816mila casi di sindromi respiratorie acute, quasi 100mila in più rispetto alla settimana precedente. Un aumento che conferma l’intensificazione della stagione influenzale e l’ampia diffusione del nuovo ceppo K del virus A/H3N2, ormai dominante.

Secondo i dati epidemiologici forniti dall’Osms, oltre il 40% delle infezioni è attribuibile a virus influenzali e, in più della metà dei casi, si tratta proprio del ceppo K. Il nuovo virus, spiega l’Iss, è caratterizzato da un vantaggio evolutivo che ne aumenta la trasmissibilità, ma non mostra al momento un incremento della gravità clinica.

Le prime stime indicano inoltre che i vaccini attualmente in uso continuano a proteggere dall’ospedalizzazione, anche se – precisano gli esperti – i dati disponibili non consentono ancora di valutare con certezza l’efficacia contro le manifestazioni cliniche più lievi.

Bambini sotto i 4 anni: i più colpiti

Anche questa settimana i bambini al di sotto dei quattro anni risultano la fascia di età maggiormente colpita. A fronte di un’incidenza media nazionale di 14,7 casi ogni mille abitanti, nei più piccoli il dato sale a 42 casi per mille, quasi il triplo.

Sul fronte territoriale, si registra una impennata improvvisa dei contagi in Sardegna (23,61 casi per mille) e Campania (21,07), dove in appena sette giorni l’intensità dell’influenza è passata da bassa o media a molto alta, il livello massimo della scala di monitoraggio. Alta anche l’incidenza in Sicilia, con 17,61 casi per mille abitanti.

Come riconoscere l’influenza K: i sintomi

A spiegare come distinguere l’influenza K dalle altre forme respiratorie è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. «Quest’anno i sintomi durano più a lungo del solito – spiega il virologo –. Si arriva facilmente a forme influenzali che persistono 7, 8 o anche 9 giorni. Un altro elemento caratteristico è il doppio picco febbrile».

In pratica, l’influenza si manifesta inizialmente con una febbre molto alta, che può raggiungere 39-40 gradi, seguita da una fase di apparente miglioramento. Dopo alcuni giorni, però, la febbre torna improvvisamente a salire, accompagnata da stanchezza intensa e sintomi respiratori.

Durata prolungata e doppio picco febbrile sono quindi i due principali segnali che aiutano a riconoscere l’infezione da influenza K e a distinguerla da altri virus stagionali.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO