19 Dicembre 2025 - ore  10:24

19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Manfredonia, Giuliana Capursi: "Avanti tutta, cercherò di non deludervi e di vivere MasterChef giorno dopo giorno"

CHEF Manfredonia, Giuliana Capursi: “Avanti tutta, cercherò di non deludervi e di vivere MasterChef giorno dopo giorno”

Il suo obiettivo è chiaro: crescere come chef e, un giorno, aprire un ristorante a conduzione familiare

Redazione
19 Dicembre 2025
Manfredonia

In Italia ne siamo tanti… ma proprio tanti! E per me arrivare tra i 20 aspiranti chef d’Italia è stato un vero onore! Con queste parole, piene di emozione e gratitudine, Giuliana Capursi, concorrente pugliese originaria di Manfredonia, ha commentato il suo ingresso nella nuova stagione di MasterChef Italia.

Giuliana, ultima di tredici figli, porta con sé una storia familiare intensa e ricca di tradizione: «Crescere in una famiglia così numerosa significa imparare a cucinare per tanti fin da piccoli. Oggi la famiglia allargata conta quasi settanta persone, e mangiamo a turni», racconta sorridendo. Madre di due figli, Giuliana ha deciso di rimettersi in gioco dopo anni dedicati alla famiglia. A soli 18 anni diventa mamma, interrompe gli studi, ma non rinuncia ai suoi sogni: torna sui banchi dell’alberghiero serale e poi si iscrive all’Università in Scienze Gastronomiche.

MasterChef rappresenta per lei molto più di un semplice concorso: «Avanti tutta cercherò di non deludervi e soprattutto di viverla appieno giorno dopo giorno», afferma con determinazione. Il suo obiettivo è chiaro: crescere come chef e, un giorno, aprire un ristorante a conduzione familiare, portando in tavola l’autenticità della cucina pugliese.

Nel suo piatto debutto, Giuliana ha scelto di raccontare la sua terra e i suoi ricordi d’infanzia: fave, cicoria e polpo, un omaggio al padre pescatore e alle tradizioni del giovedì, giorno del pescato fresco. Un equilibrio di sapori che ha convinto i giudici Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri, premiando la sincerità e l’eleganza della preparazione con un doppio “sì”.

