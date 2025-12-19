Una giornata all’insegna della condivisione, dell’ascolto e della vicinanza autentica. È quella vissuta nei giorni scorsi presso la Casa Famiglia “Don Mario Carmone”, che ha accolto i soci del Rotary Club Manfredonia per un momento di incontro e convivialità con i ragazzi della struttura.

La “pettolata” natalizia si è trasformata in un’occasione preziosa per trascorrere insieme del tempo, rafforzando relazioni umane fondate sulla semplicità e sulla partecipazione. Un gesto concreto che assume un significato ancora più profondo nel periodo delle festività, quando il valore della comunità e dell’inclusione diventa centrale.

«Stare insieme ai ragazzi della casa famiglia – sottolineano dal Rotary Club – significa soprattutto condividere tempo e attenzione, creando momenti di normalità e di gioia che lasciano un segno». Piccoli gesti, dunque, capaci di contribuire alla costruzione di una rete solidale e attenta ai bisogni del territorio.

Il Rotary Club Manfredonia, guidato dal presidente ing. Raffaele Fatone, ha voluto ringraziare in modo particolare Salvatore Coppolecchia e tutto il personale della struttura per la calorosa accoglienza e per l’impegno quotidiano svolto con dedizione, passione e profonda umanità a favore dei giovani ospiti.

Un’iniziativa che conferma l’attenzione del Rotary verso le realtà sociali locali e il valore di un volontariato fatto di presenza, ascolto e relazioni autentiche.