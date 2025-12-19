Edizione n° 5922

BALLON D'ESSAI

MICHELE SALVATORE // Padre Pio, quando il “caso” esplose sui giornali: il miracolo, il passaparola e la prima pagina che cambiò tutto
21 Dicembre 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

AGGRESSORI // Carabinieri sparano ad auto in fuga con presunto estorsore, un ferito
21 Dicembre 2025 - ore  12:04

Home // Manfredonia // Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo

CHIESA Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo

L’iniziativa, inserita nel tempo liturgico dell’Avvento, rappresenta un’occasione significativa di preghiera

Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo

Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Un momento di intensa spiritualità e raccoglimento attende la comunità di Manfredonia nel cuore della Novena di Natale. Nei giorni sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, la parrocchia San Michele Arcangelo accoglierà la reliquia di San Carlo Acutis, giovane beato e testimone di fede molto amato soprattutto dalle nuove generazioni.

L’iniziativa, inserita nel tempo liturgico dell’Avvento, rappresenta un’occasione significativa di preghiera, riflessione e conversione personale, offrendo ai fedeli la possibilità di avvicinarsi alla figura di un santo contemporaneo, capace di parlare al presente attraverso una spiritualità semplice, profonda e attuale.

Il programma prenderà il via sabato 20 dicembre alle 17.30 con la recita del Santo Rosario, seguita alle 18.00 dai Primi Vespri della IV Domenica di Avvento. Alle 18.15 è prevista la Novena di Natale, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale verrà proposta una breve spiegazione del messaggio spirituale di San Carlo Acutis, con possibilità di venerare la reliquia.

La giornata di domenica 21 dicembre si aprirà alle 6.30 con l’apertura della chiesa e proseguirà alle 8.10 con le Lodi Mattutine. Sono previste Sante Messe alle 8.30 e alle 10.00, ciascuna accompagnata da un momento di approfondimento sulla vita e la spiritualità di San Carlo Acutis e dalla venerazione della reliquia.

Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà nuovamente il Santo Rosario, seguito alle 18.00 dai Secondi Vespri della IV Domenica di Avvento e alle 18.15 dalla Novena di Natale. Il momento centrale dell’intera due giorni sarà alle 18.30, con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, padre Franco Moscone.

A seguire, alle 19.30, si svolgerà una catechesi sulla figura e la spiritualità di San Carlo Acutis, curata da un sacerdote incaricato del Servizio di Pastorale Giovanile.

Durante l’intero pellegrinaggio, i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, offrendo ai fedeli l’opportunità di vivere pienamente il Sacramento della Riconciliazione, in un tempo particolarmente propizio come quello che precede il Natale.

L’arrivo della reliquia di San Carlo Acutis a Manfredonia si configura così come un evento di grande valore religioso e comunitario, capace di unire generazioni diverse attorno a una testimonianza di fede giovane, attuale e profondamente radicata nell’Eucaristia.

1 commenti su "Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo"

  1. ECCLESIASTE 9:5-6
    “Infatti, i viventi sanno che moriranno; ma i morti non sanno nulla, e per essi non c’è più salario; poiché la loro memoria è dimenticata.
    Il loro amore come il loro odio e la loro invidia sono da lungo tempo periti, ed essi (i morti)non hanno più né avranno mai alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole.”

    ISAIA 8:19
    “Se vi si dice:
    «Consultate quelli che evocano gli spiriti e gli indovini,
    quelli che sussurrano e bisbigliano»,
    rispondete:
    «UN POPOLO NON DEVE FORSE CONSULTARE IL SUO DIO?
    SI RIVOLGERÀ FORSE AI MORTI IN FAVORE DEI VIVI?”
    Il Signore possa illuminare gli occhi del vostro cuore e conoscere la verità e non le mensogne per mancanza di conoscenza.

    Dio dice che NESSUNO può intercedere da morto se non l’unico RISORTO : CRISTO GESÙ.
    LEGGETE LA BIBBIA….

Lascia un commento

