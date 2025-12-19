Manfredonia, la reliquia di San Carlo Acutis in pellegrinaggio alla parrocchia San Michele Arcangelo

Un momento di intensa spiritualità e raccoglimento attende la comunità di Manfredonia nel cuore della Novena di Natale. Nei giorni sabato 20 e domenica 21 dicembre 2025, la parrocchia San Michele Arcangelo accoglierà la reliquia di San Carlo Acutis, giovane beato e testimone di fede molto amato soprattutto dalle nuove generazioni.

L’iniziativa, inserita nel tempo liturgico dell’Avvento, rappresenta un’occasione significativa di preghiera, riflessione e conversione personale, offrendo ai fedeli la possibilità di avvicinarsi alla figura di un santo contemporaneo, capace di parlare al presente attraverso una spiritualità semplice, profonda e attuale.

Il programma prenderà il via sabato 20 dicembre alle 17.30 con la recita del Santo Rosario, seguita alle 18.00 dai Primi Vespri della IV Domenica di Avvento. Alle 18.15 è prevista la Novena di Natale, mentre alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa, al termine della quale verrà proposta una breve spiegazione del messaggio spirituale di San Carlo Acutis, con possibilità di venerare la reliquia.

La giornata di domenica 21 dicembre si aprirà alle 6.30 con l’apertura della chiesa e proseguirà alle 8.10 con le Lodi Mattutine. Sono previste Sante Messe alle 8.30 e alle 10.00, ciascuna accompagnata da un momento di approfondimento sulla vita e la spiritualità di San Carlo Acutis e dalla venerazione della reliquia.

Nel pomeriggio, alle 17.30, si terrà nuovamente il Santo Rosario, seguito alle 18.00 dai Secondi Vespri della IV Domenica di Avvento e alle 18.15 dalla Novena di Natale. Il momento centrale dell’intera due giorni sarà alle 18.30, con la Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, padre Franco Moscone.

A seguire, alle 19.30, si svolgerà una catechesi sulla figura e la spiritualità di San Carlo Acutis, curata da un sacerdote incaricato del Servizio di Pastorale Giovanile.

Durante l’intero pellegrinaggio, i sacerdoti saranno a disposizione per le confessioni, offrendo ai fedeli l’opportunità di vivere pienamente il Sacramento della Riconciliazione, in un tempo particolarmente propizio come quello che precede il Natale.

L’arrivo della reliquia di San Carlo Acutis a Manfredonia si configura così come un evento di grande valore religioso e comunitario, capace di unire generazioni diverse attorno a una testimonianza di fede giovane, attuale e profondamente radicata nell’Eucaristia.