«Il Piano del Diritto allo Studio approvato in Consiglio comunale il 15 dicembre rappresenta un’occasione clamorosamente persa». È il duro giudizio di Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, che attacca l’amministrazione per l’assenza di novità concrete rispetto al documento discusso già nel Consiglio del 28 novembre 2024, «nonostante le promesse fatte lo scorso anno dall’assessore competente e da alcuni consiglieri di maggioranza».

Secondo Totaro, il punto più critico riguarda le mense scolastiche: «Nel piano non è previsto alcun servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Questo significa, di fatto, niente tempo pieno. È una scelta gravissima: il tempo pieno migliora l’apprendimento, rafforza la comunità educativa e sostiene le famiglie. Rinunciarvi equivale a rinunciare al presente e al futuro dei nostri ragazzi».

Il consigliere M5S contesta anche le motivazioni legate alle difficoltà di bilancio avanzate dal sindaco. «Non reggono – afferma – perché la stessa giunta ha ammesso in Consiglio di stare reperendo nuove risorse. La domanda è semplice: perché queste risorse non vengono investite nel diritto allo studio? È una scelta politica precisa, non una necessità tecnica».

Criticità anche sul fronte dei servizi per la prima infanzia (0-3 anni). Totaro denuncia l’uso esclusivo, da cinque anni, dei buoni regionali “zerotre” da parte dell’assessorato al Welfare: «Una scelta che continua a escludere le giovani coppie di lavoratori e tradisce la funzione dei nidi come strumento di conciliazione tra vita e lavoro, così come indicato anche sul sito dell’Ambito di Manfredonia. In altri Comuni pugliesi, come Cerignola e Altamura, si premia chi lavora attraverso avvisi pubblici comunali. Qui, invece, no».

Nel mirino anche l’assenza di investimenti sull’educazione civica, pur prevista dal Piano: «In una città dove il patrimonio pubblico viene sistematicamente danneggiato, ignorare l’educazione civica è irresponsabile, soprattutto alla luce di episodi recenti che hanno coinvolto gruppi di giovanissimi».

Infine, il tema della biblioteca comunale, le cui criticità – secondo Totaro – restano immutate dal 2021: «Wi-fi assente, barriere architettoniche, arredi inadeguati e mancanza di spazi di aggregazione. Nulla è cambiato. Lo dicono gli studenti che incontro ogni giorno. I giovani non vengono coinvolti perché non vengono cercati: alle riunioni assessorili partecipa un solo ragazzo e tanti adulti».

«Se i giovani non vanno dalla politica – conclude Totaro – deve essere la politica ad andare dai giovani. Serve un cambio di passo immediato: giovani e giovani famiglie devono diventare una vera priorità per questa amministrazione».