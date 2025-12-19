Nuovo passaggio amministrativo per il progetto PNRR del canile rifugio e canile sanitario in località Quadrone delle Vigne, a Foggia. Con determinazione dirigenziale n. 2633 (registro generale) e n. 145 (registro settoriale) del 16 dicembre 2025, l’Area 9 – Opere Pubbliche PNRR dispone l’estensione dell’incarico professionale all’ingegnere Antonio Pasqua per le opere di variante e per la conseguente attività aggiuntiva di direzione lavori e coordinamento della sicurezza. L’impegno di spesa complessivo è pari a 10.808,51 euro (cassa e IVA incluse).

L’intervento rientra nella Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR (“Rigenerazione urbana”) ed è finanziato nell’ambito del DPCM 21 gennaio 2021 e del decreto del Ministero dell’Interno 2 aprile 2021. Il progetto – CUP B71B21002200001 – prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di un’ex area produttiva comunale per realizzare una struttura dedicata all’accoglienza e alla cura degli animali. Nel tempo, l’ente ha approvato il progetto di fattibilità (2021), adeguato il PFTE alle linee guida PNRR (2022), aggiudicato l’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione alla cooperativa S.C.A.F. (2023) e affidato la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’ing. Pasqua (determinazione del 17 luglio 2023).

I lavori sono in corso, ma nel 2025 è emersa la necessità di una variante. In una relazione inviata ad aprile, la direzione lavori ha segnalato l’esigenza di adeguare l’intervento alle disposizioni normative in materia di benessere animale, con opere sintetizzate in: separazioni e divisioni interne ed esterne degli spazi destinati ai box, e interventi impiantistici per le aree dei box. Il RUP ha autorizzato la predisposizione della variante nell’ambito delle risorse disponibili alla voce “imprevisti” del quadro economico. Ad agosto 2025 è stata trasmessa la perizia di variante, con un incremento di importo lavori di 66.218,44 euro (oltre 1.134,47 euro per oneri di sicurezza), al netto del ribasso, e con un importo complessivo del contratto lavori rideterminato in 1.868.262,39 euro. L’atto evidenzia che l’incremento è contenuto nei limiti previsti dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016.

La variante, però, comporta anche un “di più” di lavoro tecnico non ricompreso nell’affidamento originario: elaborazione degli atti di variante, contabilità legata alle nuove lavorazioni e aggiornamento delle attività di coordinamento della sicurezza. Da qui la scelta di estendere l’incarico all’ing. Pasqua. Il calcolo del corrispettivo è effettuato secondo il D.M. 17 giugno 2016: il compenso professionale per le prestazioni aggiuntive viene quantificato in 8.518,69 euro al netto del ribasso, cui si aggiungono 340,75 euro di cassa (4%) e 1.949,08 euro di IVA (22%), per un totale di 10.808,51 euro.

Le prestazioni richiamate includono, tra le altre, la direzione lavori e assistenza al collaudo (QcI.01), la variante delle quantità in corso d’opera (QcI.07), la contabilità dei lavori a corpo (QcI.10a) e il coordinamento della sicurezza in esecuzione (QcI.12). L’imputazione avviene sul capitolo 3350610 del bilancio 2025-2027, esercizio 2025, a valere su un impegno già attivato nel 2022.

Per l’amministrazione, si tratta di un atto tecnico ma cruciale: adeguare il progetto alle norme significa evitare blocchi e garantire che la nuova struttura risponda agli standard di tutela animale, mantenendo il cronoprogramma PNRR e assicurando la piena funzionalità di un’opera attesa sul territorio.

Per la città, il cantiere del canile non è solo un’opera pubblica: incide sulla gestione del randagismo e sulla qualità dei servizi veterinari. L’adeguamento progettuale, se accompagnato da tempi certi e da un controllo puntuale della spesa, può diventare un test importante sulla capacità dell’ente di rispettare i vincoli e le scadenze del PNRR.

A cura di Giovanna Tambo.