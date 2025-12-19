ZAPPONETA – Dopo mesi di disagi, proteste e incertezze, arriva finalmente una svolta per il Ponte Foce Aloisa sulla Strada Provinciale 141 “delle Saline”. La Provincia di Foggia ha disposto la riapertura al traffico veicolare, seppur con limitazioni, a partire da domenica 21 dicembre 2025.

La decisione è contenuta nell’Ordinanza n. 83 del 19 dicembre 2025, firmata dal dirigente del Settore Viabilità, ingegner Luciano Follieri, che fa seguito al completamento del primo stralcio degli interventi di messa in sicurezza e alle prove di carico effettuate con esito positivo.

Riapertura sì, ma a senso unico alternato e senza mezzi pesanti

La riapertura non sarà però totale. Il transito sul ponte avverrà: con restringimento della carreggiata; a senso unico alternato, regolato da movieri; con divieto assoluto di transito ai mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate.

Una soluzione definita “provvisoria”, adottata nelle more del completamento dell’iter tecnico-amministrativo per la piena messa in esercizio dell’opera, come specificato dalla stessa Provincia.

Un ponte fragile, chiuso per rischio statico

La chiusura del ponte era stata disposta lo scorso aprile, dopo un sopralluogo congiunto tra tecnici provinciali e ANSFISA, che aveva certificato uno stato di grave degrado strutturale, tale da rappresentare un rischio immediato per la staticità dell’infrastruttura.

Da allora si sono susseguite proroghe dell’ordinanza di chiusura, sospensioni parziali dei lavori e rallentamenti dovuti alla necessità di approfondimenti tecnici su ulteriori criticità emerse in corso d’opera. Nel frattempo, cittadini, lavoratori e operatori economici dell’area costiera tra Zapponeta, Manfredonia e il basso Tavoliere hanno dovuto fare i conti con percorsi alternativi lunghi e penalizzanti, soprattutto per i collegamenti con le zone agricole e turistiche.

La riapertura parziale rappresenta senza dubbio una boccata d’ossigeno per il territorio, soprattutto in vista delle festività natalizie. Tuttavia, restano forti perplessità sulla tempistica della messa in sicurezza definitiva e sulla gestione futura di un’infrastruttura ritenuta strategica ma da anni al centro di criticità. Il divieto ai mezzi pesanti, in particolare, continua a penalizzare il comparto agricolo e il trasporto merci, mentre il senso unico alternato rischia di creare rallentamenti nei momenti di maggiore afflusso.

Attesa per il completamento dei lavori

La Provincia assicura che i lavori proseguiranno per arrivare alla piena riapertura del ponte, ma al momento non sono stati indicati tempi certi. Intanto, la segnaletica e la gestione della viabilità saranno affidate alla società esecutrice dell’appalto, come previsto dall’ordinanza.