19 Dicembre 2025

19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Sindacati, 'personale ospedale Casa Sollievo chiede 5 milioni di arretrati'

"5 MILIONI DI EURO" Sindacati, ‘personale ospedale Casa Sollievo chiede 5 milioni di arretrati’

Circa un migliaio di decreti ingiuntivi per il "recupero di adeguamenti contrattuali mai pagati, per una cifra che sfiorerebbe i cinque milioni di euro"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
Redazione ANSA. Circa un migliaio di decreti ingiuntivi per il “recupero di adeguamenti contrattuali mai pagati, per una cifra che sfiorerebbe i cinque milioni di euro“, saranno depositati lunedì presso il tribunale del lavoro di Foggia da parte dei legali del personale in servizio nella Casa Sollievo della Sofferenza, l’ospedale di San Giovanni Rotondo fondato da San Pio.
Lo si apprende da fonti sindacali.

Il personale da settimane è in stato di agitazione dopo l’annuncio della direzione di voler applicare, dal prossimo marzo, il contratto delle case di cura private ritenuto “inadeguato e pregiudizievole”. I decreti ingiuntivi – spiegano i sindacati – riguardano i mancati adeguamenti dopo il rinnovo del contratto, avvenuto a livello nazionale a fine ottobre scorso, quando gli ospedali pubblici e privati ottennero gli arretrati degli anni dal 2023 al 2025 (il contratto era scaduto nel 2023). Ieri, durante lo scambio di auguri, il personale ha inscenato una protesta contro la direzione della struttura sanitaria, di proprietà del Vaticano, per la decisione della modifica del contratto. E per il prossimo lunedì, 22 dicembre, è stata organizzata una fiaccolata, a partire dalle 17, nell’ambito della mobilitazione.

Le organizzazioni sindacali, unitariamente, sottolineano che “la fiaccolata intende richiamare l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza al fine di scongiurare eventuali decisioni unilaterali del consiglio di amministrazione della Fondazione volte alla disdetta dei contratti collettivi attualmente in vigore per il personale del comparto e per la dirigenza sanitaria. Tali scelte potrebbero determinare un significativo impoverimento dei lavoratori, con ripercussioni negative anche sull’economia locale e sull’intero territorio della Capitanata”. I sindacati sottolineano ancora che “Casa Sollievo della Sofferenza, il più grande miracolo di San Pio, non può e non deve essere intaccato”. “In occasione del 50° anniversario della Fondazione – ricordano infine – fu riportato un messaggio di Padre Pio dell’8 maggio 1954: Il Signore benedica chi ha lavorato e chi lavorerà per questa casa e remuneri a mille e mille doppi in questa vita tutti voi e le vostre famiglie, e con la gioia eterna nell’altra”.

