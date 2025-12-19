Edizione n° 5920

SS16 Foggia–Cerignola: ANAS conferma interventi manutentivi entro fine gennaio 2026

INTERVENTI SS16 Foggia–Cerignola: ANAS conferma interventi manutentivi entro fine gennaio 2026

Negli ultimi mesi i cittadini avevano segnalato criticità del manto stradale, con tratti ammalorati e difficili da percorrere

EPISCOPO - IMMAGINE D'ARCHIVIO, FB

Redazione
Redazione
19 Dicembre 2025
19 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia esprime apprezzamento ad ANAS S.p.A per la tempestiva risposta alle richieste di manutenzione lungo la SS16, nel tratto Foggia–Cerignola. Negli ultimi mesi i cittadini avevano segnalato criticità del manto stradale, con tratti ammalorati e difficili da percorrere, che hanno costretto soprattutto gli autotrasportatori a modificare le traiettorie, aumentando i rischi per la sicurezza stradale.

A seguito delle interlocuzioni con ANAS, è stato confermato che entro fine gennaio 2026 saranno realizzati interventi manutentivi risolutivi per garantire sicurezza e percorribilità dell’arteria.

SS16 Foggia–Cerignola

«Ringrazio ANAS e in particolare il direttore Francesco Ruocco per l’attenzione dimostrata e la rapidità nell’accogliere le segnalazioni del territorio – dichiara la sindaca Maria Aida Episcopo –. La SS16 rappresenta un asse strategico per la mobilità, l’economia e la sicurezza dei cittadini. La disponibilità all’ascolto e la concretezza degli interventi testimoniano una sensibilità istituzionale che apprezziamo profondamente».

L’amministrazione comunale seguirà l’evoluzione dei lavori nelle prossime settimane, mantenendo un dialogo costante con ANAS per garantire che sicurezza e tutela degli utenti rimangano una priorità condivisa.

