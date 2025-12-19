19 dicembre 2025 – Il TAR Puglia (Sez. II), con ordinanza cautelare pronunciata in Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025, ha disposto la sospensione dell’occupazione anticipata d’urgenza e dell’occupazione temporanea nell’ambito del progetto dell’impianto eolico New Green Orta Nova, contestato dalla storica azienda Italvini e da altre realtà produttive del territorio.

Il provvedimento – ottenuto a seguito dell’azione giudiziaria promossa e seguita dal prof. avv. Fabio D’Aniello, fondatore dello Studio Legale Internazionale Legam, con oltre vent’anni di esperienza nel diritto amministrativo e nel settore delle energie rinnovabili – rappresenta una tutela concreta e immediata dei terreni agricoli e delle colture, evitando che l’occupazione d’urgenza produca effetti irreversibili prima della decisione di merito.

La sospensione incide in particolare sulle aree di proprietà Italvini nel Comune di Cerignola, bloccando le attività espropriative sulle particelle interessate.

La tutela cautelare interviene in un contesto in cui l’iniziativa, per come progettata e localizzata, è ritenuta fortemente impattante sul paesaggio rurale e sull’equilibrio ambientale del territorio, già sottoposto a significative pressioni e trasformazioni. Un’area che merita protezione e salvaguardia, non ulteriori interventi percepiti come potenzialmente deturpanti.

Il provvedimento del TAR rappresenta dunque un segnale importante: tutela i terreni e le colture e, soprattutto, impedisce che un territorio già ampiamente compromesso subisca ulteriori alterazioni non più rimediabili, riaffermando la necessità di difendere la proprietà e l’ambiente con la massima determinazione.