Edizione n° 5920

BALLON D'ESSAI

"CASO PUGLIA" // Regione, lo strano caso della Puglia: eletti ancora in attesa e giunta “con il freno a mano”
19 Dicembre 2025 - ore  10:24

CALEMBOUR

"NO MINORI" // Famiglia nel bosco, Corte d’Appello respinge il reclamo: minori restano in casa famiglia a Vasto
19 Dicembre 2025 - ore  14:21

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // 5 Reali Siti // TAR Puglia: tutela immediata dei terreni Italvini, delle colture e del paesaggio

ITALVINI TAR Puglia: tutela immediata dei terreni Italvini, delle colture e del paesaggio

Sospesa l’occupazione d’urgenza per l’impianto eolico

Il TAR Puglia conferma la legittimità del decreto di esproprio del Comune di Foggia: sdemanializzazione tacita legittima

TAR Puglia - Fonte Immagine: cameraamministrativa.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
19 Dicembre 2025
5 Reali Siti // Cerignola //

19 dicembre 2025 – Il TAR Puglia (Sez. II), con ordinanza cautelare pronunciata in Camera di Consiglio il 16 dicembre 2025, ha disposto la sospensione dell’occupazione anticipata d’urgenza e dell’occupazione temporanea nell’ambito del progetto dell’impianto eolico New Green Orta Nova, contestato dalla storica azienda Italvini e da altre realtà produttive del territorio.

Il provvedimento – ottenuto a seguito dell’azione giudiziaria promossa e seguita dal prof. avv. Fabio D’Aniello, fondatore dello Studio Legale Internazionale Legam, con oltre vent’anni di esperienza nel diritto amministrativo e nel settore delle energie rinnovabili – rappresenta una tutela concreta e immediata dei terreni agricoli e delle colture, evitando che l’occupazione d’urgenza produca effetti irreversibili prima della decisione di merito.

La sospensione incide in particolare sulle aree di proprietà Italvini nel Comune di Cerignola, bloccando le attività espropriative sulle particelle interessate.

La tutela cautelare interviene in un contesto in cui l’iniziativa, per come progettata e localizzata, è ritenuta fortemente impattante sul paesaggio rurale e sull’equilibrio ambientale del territorio, già sottoposto a significative pressioni e trasformazioni. Un’area che merita protezione e salvaguardia, non ulteriori interventi percepiti come potenzialmente deturpanti.

Il provvedimento del TAR rappresenta dunque un segnale importante: tutela i terreni e le colture e, soprattutto, impedisce che un territorio già ampiamente compromesso subisca ulteriori alterazioni non più rimediabili, riaffermando la necessità di difendere la proprietà e l’ambiente con la massima determinazione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Dunque, s'è detto: il ragionier Fantozzi mette la casa. Io ho portato i liquori, il resto spetta lei. Scusi, eh?” rivolto a Calboni. (Gigi Reder - Rag. Filini)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO