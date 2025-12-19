Tragedia in Puglia: muore a 23 anni il giovane ciclista e militare Stefano Principale

È giovanissimo, appena 23 anni, Stefano Principale, il ragazzo deceduto ieri sera in un tragico incidente stradale sulla provinciale 113, nel tratto compreso tra San Giorgio Ionico e Roccaforzata, in provincia di Taranto.

Principale, allievo sottufficiale della Marina Militare, era a bordo della sua motocicletta quando si è scontrato frontalmente con un’autovettura proveniente in direzione opposta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il giovane non ce l’ha fatta. Stefano aveva compiuto gli anni appena lo scorso 12 settembre.

Amante dello sport e in particolare del ciclismo, Stefano aveva seguito un percorso agonistico che lo aveva visto impegnato con l’Andria Bike, l’AC Dilettantistica Terradipuglia e la Pro.Gi.T. Cycling Team, squadra con la quale ha fatto il salto tra gli juniores continuando come dilettante under 23. Gareggiando sia su strada sia su pista, Stefano ha girato l’Italia lasciando il segno ovunque andasse, appassionando anche i suoi follower sui social con racconti e aggiornamenti sulle sue performance.

Il presidente del Comitato Regionale della Federciclismo Puglia, Tommaso Depalma, ha ricordato il giovane con parole cariche di commozione: “Sono distrutto, sconvolto da questa notizia. Stefano era un ragazzo meraviglioso ed è deceduto in un incidente motociclistico per il quale le autorità competenti stanno facendo le dovute verifiche. Questi drammi ci fanno capire quanto sia effimera la nostra vita e quanto sia stolto accapigliarsi per quotidiane quisquilie. La nostra famiglia perde un giovane, un figlio, un fratello, un amico e soprattutto una speranza, che ogni giovane dovrebbe rappresentare per sé stesso, per i suoi affetti e per le comunità in cui vive. Il ciclismo pugliese piange questo giovane amico, prega per lui e si stringe intorno alla famiglia naturale e quella ciclistica della Pro.Gi.T Cycling Team.”

La comunità sportiva e militare della Puglia piange oggi la perdita di un ragazzo che aveva davanti a sé tutta la vita, ricordato da tutti per la sua passione, il suo impegno e il sorriso con cui affrontava ogni sfida.

