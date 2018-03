Biccari, la corale Santa Cecilia per celebrare Sant’Antonio

Di:

Roma – LA Corale di Biccari per il terzo anno ha animato la liturgia di Sant’Antonio a Roma. Lo scorso 17 gennaio, in occasione della quinta edizione della Giornata dell’Allevatore, l’associazione musicale Santa Cecilia ha celebrato col canto nella basilica di San Pietro il santo protettore degli animali.L’iniziativa era promossa dall’Associazione degli allevatori italiani, che ha portato in Vaticano mandrie di bovini, ovini, caprini, suini, equini, polli e conigli. L’evento ha avuto come momento centrale la santa messa, celebrata da Angelo Comastri, vicario generale del Santo Padre per la Città del Vaticano. A guidare l’animazione liturgica della Santa Cecilia di Biccari, il presidente don Donato Nardone, con la direzione di Marina Ziccardi, accompagnata all’organo da Giampietro Lodomira. Voci soliste, quelle della stessa Ziccardi, Federica Tilli e Fabrizio Daluiso. Il gruppo dei Monti dauni ha eseguito brani dei Maestri Carlo Frisina, Pasquale Impagliatiello e Johann Sebastian Bach, ricevendo i complimenti anche dal Cardinal Comastri, dal presidente dell’Aia, Nino Andena, e dagli organismi dirigenti dell’Associazione. Salmista della liturgia, per il terzo anno, il giovanissimo Daluiso.Un sabato nel centro storico all’insegna delle tradizioni. Si annuncia così la serata di domani, 21 gennaio, quando Biccari festeggerà Sant’Antuono, con fuochi e falò.Da calendario, Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, si celebra il 17 gennaio, ma l’amministrazione comunale ha pensato di posticipare le manifestazioni al fine settimana, per consentire una più ampia partecipazione.Tre le pire istituzionali con altrettanti punti ristoro gratuiti, a cura della ProLoco col contributo del Comune. Il primo falò in Piazza Matteotti accoglierà i visitatori a partire dalle 19.30. Per tutti, la possibilità di degustazione di piatti tipici locali, a base di cotica e fagioli. In Piazza Torre, orecchiette condite con pasta di salsiccia. In Piazza Pozzi, bruschetta a base di olio extravergine di oliva ad esclusiva produzione locale. Musiche e danze popolari allieteranno la serata, grazie anche alla presenza del gruppo folk ‘Unza unza band’.“La tradizionale festa di Sant’Antonio Abate è molto sentita dai biccaresi – riconosce il sindaco– e così anche quest’anno abbiamo scelto di dare particolare risalto all’evento, coinvolgendo il territorio. Auspichiamo che anche dai paesi limitrofi passino a trovarci. Siamo qui, pronti ad accogliere tutti. Usanze e costumi faranno semplicemente da contorno a quello che resta l’ingrediente principale delle nostre ricette: la semplicità e la genuinità della nostra gente”.La Unza Unza Band nasce nell’aprile 2005 da un’idea di Pierluigi Vannella. L’intento era (ed è) quello di fare una musica per coinvolgere un pubblico variegato dai bambini agli adulti: canti popolari del Gargano, in particolare Matteo Salvatore, riarrangiati dalla band (con autorizzazione dei figli e della moglie, che ne possiedono i diritti) con ritmi zingari e unza (in levare), tanghi vari, danze etiliche, musiche da circo.La band ha girato in questi 6 anni le varie piazze e i vari pubs della provincia e non solo. La formazione è cambiata diverse volte e per le diverse occasioni, ma l’idea che ha partorito il progetto è rimasta invariata: creare una situazione di festa di paese che cerchi di coinvolgere tutti.La band ha all’attivo un EP “Unza Unza Band”- 2008- (6 tracce di cui 4 rielaborazioni di altrettanti brani di Matteo Salvatore e 2 inediti scritti da Guido Paolo Longo per chitarra e fisa) e un cd live “Live @ Unza Unza Town” – 2011- registrato dal vivo da Raffaele Fortunati al Lupus in Fabula (13 tracce di cui 12 live contenenti rielaborazioni di brani di Matteo Salvatore e di brani tradizionali, più un brano in studio remixato da Emanuele Menga e Guido Paolo Longo).Redazione Stato