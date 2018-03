L’eroe moderno: “La Commedia di Orlando”

Di:

Manfredonia – MERCOLEDI’ 25 gennaio 2012, alle ore 21:00, ritorna al Teatro Comunale di Manfredonia la Stagione di Prosa con “La Commedia di Orlando” portato in scena dae liberamente tratto da “Orlando” di, intuizione geniale della Woolf, da eroe moderno, racchiude in sé la parte maschile e quella femminile di noi tutti, perché la ricerca della felicità ci riguarda allo stesso modo e forse proprio una maggiore conoscenza dell’altro può essere la chiave che ci aprirà di nuovo le porte del “paradiso”. Orlando, vive quindi da uomo e da donna. Attraversa quattro secoli di passioni travolgenti e cupe delusioni, tutte legate alla percezione della vita come un’opera. Ogni individuo deve percepire la sua vita come un’opera, unica, preziosa e irripetibile. Orlando assolve questa “missione” come nessun altro.Dieci personaggi accompagnati da un racconto sonoro travolgente che evoca il passare del tempo, l’emozione della sorpresa e il contraltare della delusione, ci trasporta in atmosfere romantiche e in mondi esotici, fino a condurci nel primo novecento, su binari di un treno, alla scoperta della modernità e del progresso, con tutti i suoi chiaroscuri.“La Commedia di Orlando” è uno spettacolo della Compagnia Enfi Teatro portato in scena dacon. Le musiche originali sono della Bubbez Orchestra ed eseguite dal vivo da Giovanna Famulari e Massimo De Lorenzi. La regia e la drammaturgia sono curate da Emanuela Giordano.Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale di Manfredoniatel. 0884 532829 –mail: apocrifi@teatriabitati.it – www.bottegadegliapocrifi.itRedazione Stato