Araba Fenice: altri 11 indagati e 5 aziende sotto i riflettori

Brindisi. Altri undici indagati e cinque aziende sottoposte a controllo nell’inchiesta sulle polveri di carbone della centrale Enel di Cerano: i decreti con contestuali avvisi di garanzia sono stati eseguiti dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Taranto, sulla base delle conclusioni a cui è giunta il perito nominato dai pm della Dda di Lecce, titolari dell’inchiesta Araba Fenice sfociata a fine settembre con l’emissione di 31 avvisi di garanzia nei confronti di dirigenti del sito di Brindisi e della società Cementir di Taranto.

L’accusa

L’accusa ora come allora sostenuta dai pm è legata alla gestione di rifiuti non autorizzata e al traffico illecito degli stessi. Sono stati bloccati i residui delle ceneri di carbone del processo di combustione della centrale Enel in 37 cementifici, cinque dei quali si trovano in provincia di Lecce. Gli altri sono in Basilicata, Veneto e Abruzzo, stando a quanto si apprende. Scorte e giacenze sono state rinvenute dai finanzieri nei magazzini della Calcestruzzi spa sulla strada Lecce-Novoli; la Ciccarese Calcestruzzi a Copertino; la Colacem a Gatatina e il cementificio fratelli Coricciati sulla provinciale Martano-Caprarica.

La nota dell’Enel

“Enel Produzione apprende da notizie di stampa che nell’ambito dell’indagine sulla presunta pericolosità delle ceneri della centrale Federico II di Brindisi-Cerano si sarebbe provveduto a un sequestro presso diversi cementifici italiani. Le ceneri prodotte dalla Centrale Federico II sono oggi gestite secondo le prescrizioni impartite dal Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce”.

