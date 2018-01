ARPA Puglia, mancata nomina del Direttore Scientifico

Di:

Bari. “Passano i mesi e ancora non si vede la luce per quanto riguarda la nomina del nuovo direttore scientifico dell’Arpa Puglia”. Lo dichiara il consigliere del M5S Antonio Trevisi, che già a novembre aveva chiesto chiarezza sulla mancata nomina di una figura così importante.

“Da allora niente è cambiato – continua il pentastellato – e dato che la nomina spetta al Direttore Generale dell’Agenzia, depositeremo a breve una richiesta per l’audizione in V Commissione consiliare unitamente ad una richiesta di accesso agli atti. La nomina, proprio perché di garanzia dell’autonomia tecnico-scientifica dell’Ente, non deve essere di natura politica, ma deve basarsi solo su criteri di merito e in tutta trasparenza. Già mesi fa – incalza – avevamo espresso il dubbio che si stesse temporeggiando per permettere al Presidente Emiliano di decidere chi gli aggradava, o addirittura per poter riaprire le candidature. L’elenco delle candidature, approvato con una delibera ARPA, infatti non è ancora stato pubblicato, nonostante siano già state recapitate le lettere ai candidati ritenuti non idonei. L’avevamo detto allora e lo ribadiamo oggi: vigileremo sull’autonomia dell’ARPA e sulla nomina del Direttore Scientifico. Temevamo che, nonostante la indubbia caratura di diversi candidati, si stesse pensando a qualche escamotage per riaprire le danze, magari a seguito di promesse elettorali, e forse l’abbiamo vista lunga. Ora – conclude Trevisi – non possiamo che passare agli atti formali, che francamente speravamo di non dover adottare”.