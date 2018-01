Calcio. Sgambetto di Zeman al Foggia

ph http://cdn.corrieredellosport.it (ARCHIVIO)

Foggia, 20 gennaio 2018. Nella prima giornata del girone di ritorno il Pescara supera per 0-1 il Foggia allo stadio Zaccheria. La rete decisiva porta la firma di Mancuso al 44′. In virtù di questo successo la squadra di Zeman sale a 31 punti mentre i rossoneri restano a 22. Nel prossimo turno gli abruzzesi ospiteranno il Perugia mentre i pugliesi faranno visita all’Entella. Foggia – Pescara 0-1 (0-1) Reti: 44′ Mancuso (P) Foggia (3-5-2): Guarna; Tonucci, Loiacono, Camporese; Agnelli (C), Zambelli (71′ Scaglia), Greco (59′ Deli), Agazzi, Kragl; Mazzeo, Nicastro (66′ Beretta).

A disposizione: Tarolli, Figliomeni, Fedato, Martinelli, Gerbo, Floriano, Celli, Rame’, Sanchez.

Allenatore: G. Stroppa Pescara (4-3-3): Fiorillo; Crescenzi, Coda, Perrotta, Mazzotta; Proietti, Brugman (C), Valzania (79′ Coulibaly); Capone (46′ Baez), Pettinari, Mancuso.

A disposizione: Savelloni, Balzano, Kanoute’, Elizalde, Cocco, Campagnaro, Carraro, Cappelluzzo.

Allenatore: Z. Zeman Ammoniti: 53′ Proietti, 80′ Crescenzi (P); 74′ Deli (F) Arbitro: Juan Daniel Sacchi di Macerata. Assistenti: Stefano Bellutti di Trento e Giovanni Luciano di Lamezia Terme, quarto ufficiale Daniele De Santis di Lecce fonte Pescara calcio (SITO UFFICIALE)

