A Mattinata la Festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali

Domenica 20 gennaio 2019, a Mattinata si terrà la II edizione della festa di Sant’Antonio Abate, celebrato dalla Chiesa il 17 gennaio scorso,protettore degli animali.

In occasione di questa festa,la tradizione vuole che sul sagrato di ogni Chiesa vengono radunati tutti gli animali per ricevere la benedizione e anche la piccola cittadina del Gargano e pronta per i festeggiamenti in onore del santo.

Alla manifestazione parteciperanno, oltre all’ associazione “Mattinata a Cavallo” altre associazioni dei paesi limitrofi e giungeranno, alle ore 11:00,tutti insieme presso la Chiesa Abbaziale “Santa Maria della Luce”,dove si terrà la celebrazione eucaristica e dopo ci sarà la benedizione di circa 50 cavalli e di tutti gli animali presenti,infine i cavalli sfileranno per Corso Matino.

Questa festa è stata rispolverata grazie all’associazione “Mattinata a Cavallo” nata circa due anni fa dalla passione dalla passione di alcuni ragazzi per i cavalli che si riunivano sistematicamente tutte le domeniche per delle passeggiate immerse territorio.