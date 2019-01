“Consulenze economiche, fiscali e legali gratuite alle ‘Partite Iva’ in difficoltà”

Di:

Nasce dalla collaborazione tra il deputato Antonio Tasso e l’imprenditore Sergio Bramini, consulente del governo Conte, il rapporto con due importanti associazioni, “Piccoli Imprenditori e i Suicidi di Stato” (https://www.facebook.com/Piccoli-imprenditori-e-i-suicidi-di-stato-263017430426713/) e “Imprenditore non sei solo” (www.imprenditorenonseisolo.it), che si propongono di offrire, gratuitamente, consulenze economiche, fiscali e legali alle “Partite Iva” in difficoltà.

Sergio Bramini è l’imprenditore settantunenne di Monza, che ha subìto il fallimento di una sua società di raccolta dei rifiuti, nonostante il credito di 4 milioni di euro vantato con lo Stato.

Egli si è visto portare via la villa, dove abitava con la sua famiglia, ipotecata per scongiurare il fallimento e salvare l’azienda e i suoi 32 dipendenti.

A seguito dell’evidenza data alla sua storia dai media, ha ricevuto l’appoggio del governo gialloverde con i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e, quindi, scelto come consulente per la redazione di una legge sulle procedure fallimentari.

Tale norma, denominata “Norma Bramini”, è entrata a far parte del D.L. Semplificazioni di prossima discussione alle Camere e “si propone di rivedere l’articolo 560 del Codice di Procedura Civile (legge Renzi-Boschi), che riconosce al “custode giudiziario” poteri enormi, come scaraventare il debitore fuori di casa prima che sia avviata la vendita forzata dell’immobile. Anche a costo di buttare in mezzo ad una strada bambini, disabili o anziani pur di rendere appetibile l’asta” – sostiene l’imprenditore brianzolo.

Tra Bramini ed il parlamentare sipontino è stata subito stima reciproca, tanto che il 26 ottobre scorso, al LUC di Manfredonia, si è tenuto un importante convegno su questo tema.

Le collaborazioni, per fortuna, si allargano ed ecco che Antonio Tasso viene interessato per diffondere i corsi organizzati dall’Associazione “Imprenditore Non Sei Solo”, formata da imprenditori uniti per evitare che colleghi in difficoltà si ritrovino da soli, senza avere alcuna persona a cui rivolgersi per risollevarsi.

Tali corsi, sostenuti anche dall’Associazione “Piccoli Imprenditori e i Suicidi di Stato”, della durata di otto ore cadauno, sono completamente gratuiti – compresi lunch e coffee break – e saranno tenuti da esperti dei vari settori.

Il primo appuntamento è a Bologna il 26 gennaio p.v. (promo evento: https://www.facebook.com/263017430426713/videos/1966286910121819/UzpfSTI2MzAxNzQzMDQyNjcxMzoyMTIyMDkxMTQ3ODUyNjU2/ ).Il prossimo è previsto a Roma il 16 febbraio p.v., mentre lo staff dell’On.Tasso sta lavorando affinché alcune lezioni vengano tenute nella provincia di Foggia.

Per informazioni: Sede Deputato Antonio Tasso Corso Roma,230 Manfredonia (o direttamente, tramite messenger) oppure rivolgersi agli indirizzi presenti sui siti indicati.

Programma del Corso di Bologna:

10:00 – 11:00 Paolo Ruggeri: Le persone che ti fanno fallire

11:00 – 11:45 Studio e coaching

11:45 – 12:15 Break

12:45 – 13:45 Paolo Ruggeri e Cause Interne: i comportamenti nefasti dell’imprenditore

13:15 – 14:45 Pranzo

14:45 – 15:45 Enrico Tosco: Costruire campagne sui social network

15:45 – 16: 16 Studio e coachingfino

16:15 – 16:45 Break

16:45 -18:30 studio e coaching

ALESSANDRO VIGLIOTTI