Ballottaggio fra i due consiglieri regionalii più votati dalla piattaforma Rousseau per la candidatura a presidente della Regione Puglia. E’ questo il risultato delle primarie online in cui i due candidati hanno ottenuto più voti senza raggiungere quelli necessari perché scattasse la designazione alla presidenza. E’ prevista per il 23 gennaio la prossima votazione.

Questi i voti che hanno ricevuto gli altri candidati:

18.5% Cristian Casili 435 voti,

9.5% Antonio Salvatore Trevisi 224 voti

2.3% Raffaele Renna 55 voti

1% Caterina Grittani 24 voti

0.9% Matteo Biancofiore 22 voti

0.6% Michele Loseto 15 voti

0.3% Angelo Amato 7 voti

0.3% Francesco Formica 7 voti

0.3% Francesco Spagnulo 7 voti

0.2% Nicola Rogliero 5 voti

0.2% Domenico Cirasole 4 voti

0.2% Pietro Luccarelli 4 voti