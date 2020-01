Daniele Bonsanto “Ecco la Schola Botanica Garganica” (VIDEO)

Nell’intervista videospiega a StatoQuotidiano.it come e quando nasce la, quale è la sua missione principale, quali sono gli aspetti su cui concentra maggiormente l’attenzione, in accordo con altri enti nazionali e internazionali come ad esempio l’Università delle Marche.

Il lavoro di ricerca inoltre si concretizza nella pubblicazione di articoli su riviste scientifiche di settore, nazionali e internazionali. Di imminente pubblicazione un volume (Il patrimonio phytoalimurgico della Puglia) oggetto di una seconda intervista a Nello Biscotti.

Daniele inoltre ha introdotto le novità in termini di attività per l’anno in corso e ci ha ricordato che, con la nuova stagione, riprenderanno le “peregrinazioni botaniche”.

(Riprese: Vincenzo Totaro, Antonio Calvano, Annarita Calvano. Location: Rifugio Sfilzi)