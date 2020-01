DIA “Organizzazioni criminali straniere. Droga: sempre più forte asse Albania Puglia”

Roma. “Il panorama nazionale criminale negli ultimi anni ha fatto emergere in più occasioni come i sodalizi di matrice straniera non solo spesso ricorrano ad una interazione con quelli nazionali, ma abbiano anche acquisito una indipendenza sempre maggiore nelle attività illecite“.

E’ quanto riporta la D.I.A. nella “Attività svolta e risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia” – Relazione del Ministro dell’Interno al Parlamento

Gennaio – Giugno 2019.

“In sostanza, nel corso del tempo, tali consorterie si sono sovrapposte alle presenze criminali tradizionali, agendo nel sud del paese con l’assenso delle organizzazioni mafiose di quel territorio , mantenendo una gestione più autonoma nelle regioni del centro-nord.

Anche nel semestre in argomento, permangono quali attività preminenti dell’operatività della criminalità straniera nel nostro Paese, il traffico di stupefacenti, delle armi, i reati inerenti alla immigrazione clandestina e le tratta di persone da avviare alla prostituzione ed al lavoro nero – attraverso il fenomeno del caporalato – la contraffazione, i reati contro il patrimonio, e i furti di rame”.

“Le criminalità più attive nel traffico delle sostanze stupefacenti sono quella albanese, la nigeriana e la marocchina che operano ognuna in modo specifico”.

“Per la nigeriana, l’analisi condotta restituisce l’immagine di una criminalità che, nonostante la pluralità dei gruppi e cults che la compongono, si presenta compatta e con una fisionomia del tutto peculiare. Si tratta di cults che nel tempo sono stati in grado non solo di avviare importanti sinergie criminali con le organizzazioni mafiose autoctone, ma di diventare essi stessi associazioni di stampo mafioso, perseguibili ai sensi dell’art.416 bis c.p.. Una vera e propria “mafia nigeriana” connotata dal vincolo associativo, dalla forza di intimidazione, dal controllo di parti del territorio e dalla realizzazione di profitti illeciti. A questa connotazione si vanno ad aggiungere la componente mistico-religiosa, i codici di comportamento ancestrali e l’uso indiscriminato della violenza”.

“La criminalità albanese continua ad apparire tra le più pericolose, anche in ragione della spiccata vocazione ad intessere proficue relazioni internazionali”.

Punto di forza è sicuramente la presenza capillare sul territorio italiano, caratterizzata da forme associative ben strutturate, composte da nuclei che si raccordano direttamente a propri referenti presenti in Albania, specie per l’approvvigionamento di stupefacenti.

Proprio la predilezione verso i traffici di stupefacenti conferisce ai sodalizi albanesi un ruolo importante nei rapporti con le altre organizzazioni criminali, anche straniere, tanto da rappresentare, per alcuni gruppi mafiosi autoctoni (soprattutto pugliesi), un canale privilegiato per l’approvvigionamento di stupefacenti, principalmente eroina e cocaina, potendo confidare su una fitta rete di connazionali operanti, oltre che in madrepatria, anche in America del sud, Olanda, Spagna, Turchia e Inghilterra.

“La criminalità cinese continua a concentrare i propri interessi criminali prevalentemente nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, finalizzata al lavoro “nero”, alla prostituzione ed alla tratta degli esseri umani, nei reati contro la persona (talvolta commessi nell’ambito di azioni intimidatorie o scontri tra gruppi contrapposti), rapine ed estorsioni in danno di connazionali, contraffazione di marchi e contrabbando di sigarette. Tali condotte delittuose sono, spesso, reati-presupposto per altri delitti, quali il riciclaggio e il reimpiego di capitali: non mancano, infatti, le evidenze investigative circa la gestione degli illeciti proventi tramite la creazione di aziende fittizie.

Per la criminalità romena, il traffico di stupefacenti, anche in concorso con soggetti criminali italiani, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’intermediazione illecita dello sfruttamento della manodopera rimangono i reati di maggior interesse”.

“Le indagini degli ultimi anni hanno evidenziato, invece, l’interesse dei gruppi criminali originari dei Paesi dell’ex Unione Sovietica soprattutto verso la commissione di reati contro il patrimonio, verso il traffico di stupefacenti e di armi, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione, mentre non viene escluso un più ampio sistema di riciclaggio e reimpiego dei proventi illeciti in Italia ed in altri Stati d’Europa.

Per quanto riguarda la criminalità sudamericana, che ricomprende componenti di origine boliviana, colombiana, venezuelana, dominicana, peruviana ed ecuadoriana, si confermano gli interessi nei traffici internazionali di stupefacenti, nello sfruttamento della prostituzione e nei reati contro il patrimonio e la persona.Tra i vari gruppi, resta alta la pericolosità delle “gang” dei latinos, le cd. pandillas, diffuse soprattutto nelle aree metropolitane di Genova e Milano.

Anche i gruppi criminali del Centro-Nord Africa e dell’estremo Oriente stanziati nel nostro Paese interagiscono, spesso, con cittadini italiani o di altre nazionalità, in particolare per il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti”.