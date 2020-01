Ezio Mauro commuove Foggia con le Cronache del Muro

Continuano i successi, come da undici anni a questa parte, per la rassegna Musica Civica presso il Teatro Umberto Giordano di Foggia, ospitante la scorsa domenica 19 gennaio un’icona del giornalismo internazionale Ezio Mauro con la sua performance teatrale: Berlino. Cronache dal Muro.

Mauro non ha bisogno di presentazioni, giornalista professionista dal 1972 per la Gazzetta del Popolo di Torino, per poi passare a La Stampa, direttore dal 1992 e a La Repubblica, direttore dal 1996; vincitore di diversi premi nazionali ed internazionali come, tra gli altri, il Premio Ischia Internazionale di Giornalismo nel 1994; il Premio Internazionale Alfio Russo nel 1997, La Légion d’honneur de la République française nel 2017. Si è occupato principalmente di terrorismo nero degli anni di piombo, storia, storiografia, politica.

È autore di diversi libri, tra cui l’ultimo, appunto, in occasione del trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino edito dalla Feltrinelli di Milano all’interno della Collana Fuochi nel 2019: Anime prigioniere. Berlino. Cronache del Muro. Dallo scritto è venuta fuori una “conferenza teatrale” di circa un’ora e mezza di dialoghi-monologhi, di cui Mauro è scrittore e narratore, Carmen Manti e Massimiliano Briarava curano la mis en scéne, identità grafica a cura di Massimo Pastore, le animazioni video di ROOF design, una produzione Elastica in collaborazione con La Repubblica.

Ad intervallare la narrazione storiografica di Mauro e Briarava, il sublime linguaggio universale della musica con la voce calda e pregna di pathos del soprano manfredoniano Veronica Granatiero e le mani sublimi del pianista foggiano Angelo Nasuto, giovani ma già affermati musicisti del nostro territorio, con musiche di Johann Sebastian Bach, Kurt Weil e David Bowie.

Una narrazione complessa si ma allo stesso tempo emozionante, commovente, con dovizia di particolari Mauro e Briarava raccontano, documenti alla mano, 28 lunghissimi anni di decisioni “segrete” di potenti, decisioni sulla “vita degli altri”, Est versus Ovest, Comunismo versus Capitalismo; URSS versus USA di una Germania ormai già traviata e sconfitta da due guerre mondiali e dal daimon del nazionalsocialismo; ma anche scene di vita quotidiana: genitori divisi dai figli; mogli divisi dai mariti; anziani lasciati soli, balconi, finestre murate, cemento e filo spinato che dividono praticamente una città, ma che generalmente dividono un mondo. Valicare quel muro significa ritornare alla tanto agognata libertà, la quale, il più delle volte, porta al cessare dell’agonia e dell’angoscia in virtù della morte, oltre 200 persone sono morti per la propria libertà e la libertà del proprio popolo cercando di “valicare l’invalicabile”. Elemento “salvifico” può essere la musica come il cantautore, attore e polistrumentista britannico David Bowie racconta con il suo Heroes. Bowie si trasferisce a Berlino nel 1976 ed è lì che compone i tre album della cosiddetta Trilogia Berlinese o Trilogia di Berlino: Low (1977), Heroes (1977) e Lodger (1979), ma è Heroes appunto che rappresenta lo spirito della Guerra Fredda, fredda come il corpo del popolo tedesco ormai senza vita.

Emozionante e da brividi l’esecuzione live di Heroes del duo Granatiero – Nasuto, come da pelle d’oca è stata la serata il tutto grazie a Musica Civica.

Il prossimo appuntamento della rassegna è per domenica 2 febbraio alle ore 18.00 con un tributo ai Queen.

A cura di Alessio Walter De Palma