Foggia, cocaina fucili e gasolio: arrestato a Orta Nova

I militari della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto un pregiudicato foggiano trovato in possesso di grammi 20 di cocaina, sequestrato 2 fucili, 5 mila litri di gasolio di contrabbando rinvenuto in agro di Orta Nova ed una telecamera di sorveglianza occultata all’interno di una cassetta postale del palazzo “ex ONPI”.