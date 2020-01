Gregoretti: Salvini, pronto alla prigione

“Guareschi diceva che ci sono momenti in cui per arrivare alla libertà bisogna passare dalla prigione. Siamo pronti, sono pronto”. Lo ha detto, a margine di un’iniziativa elettorale della Lega a Comacchio, rispondendo a una domanda sule sul voto previsto per il pomeriggio della

Attesa per il voto della giunta per le immunità sull’autorizzazionea procedere nei suoi confronti per il caso Gregoretti, il leader della Lega, Matteo Salvini, fa sapere che chiederà ai senatori, anche a quelli della Lega, di votare sì al suo processo. Ma si trovi un tribunale abbastanza grande, dice, “perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia”.

“Ci ho ragionato ieri e stanotte e sono arrivato a una decisione, che ormai è diventata una barzelletta che va avanti da anni, e ho deciso che domani chiederò a chi deve votare, quindi anche ai senatori della Lega, di farmi un favore. Votate per mandarmi a processo e la chiariamo una volta per tutte. Portatemi in Tribunale e sarà un processo contro il popolo italiano, e ci portino tutti in Tribunale”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Fb da Cattolica. “Mi mandino a processo, così la decidiamo una volta per tutte se difendere i confini dell’Italia, la sicurezza e l’onore dell’Italia è un crimine oppure un dovere di un buon ministro”, ha ribadito il segretario della Lega. “Non ho più voglia di perder tempo, far perdere tempo agli italiani – ha aggiunto -. Nei tribunali ci sono delinquenti veri da processare. Mi mandino a processo. Trovino un tribunale abbastanza grande perché penso che milioni di italiani vorranno farmi compagnia”. (ANSA)