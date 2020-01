“In Puglia oltre 100.000 persone vivono dopo la diagnosi di tumore maligno”

Bari, 20 gennaio 2020 –, moderata insoddisfazione sui tempi d’attesa. Percezione meno positiva, ma sempre nell’ambito della sufficienza, da parte dell’opinione pubblica, soprattutto in relazione alle altre Regioni.

I risultati dell’indagine realizzata da Ipsos insieme a Salute Donna Onlus e alle Associazioni pazienti sostenitrici del progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere” evidenziano una sostanziale positività del sistema assistenzialepugliese incentrata soprattutto sull’elemento umano con alcune criticità e aree di possibile intervento e miglioramento.

La qualità della presa in carico per le malattie oncologiche da parte della Regione è stata già riconosciuta nell’ambito del progetto con il Cancer Policy Award: il primo riconoscimento onorario all’impegno della buona politica in sanità, assegnato lo scorso novembreal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto questa mattina alla presentazione dei dati.