Manfredonia. Grande successo per convegno “La biodiversità nel territorio di Manfredonia e Capitanata”

Manfredonia. Grande Successo per il convegno “La biodiversità nel territorio di Manfredonia e Capitanata” svoltosi il 18 gennaio 2020, a Manfredonia, e organizzato dal Comitato Endas e dalla Civilis di Manfredonia, presieduta dal Presidente gen. Giuseppe Marasco che ha aperto i lavori con i saluti alle autorità, relatori e oltre cento partecipanti.

Successivamente è intervenuto il Vice Presidente Nazionale Endas Gianluca Esposito, seguito dal video messaggio di S. E. Mons. Franco Moscone Arcivescovo di Manfredonia, del Comandante della Capitanata di Porto Guardia Costiera ed altre Autorità. La manifestazione patrocinata dalla presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, dalla Provincia di Foggia, dall’Ente Parco nazionale del Gargano, dal G.A.L. Daunofantino e dal Comune di Manfredonia.

IL GENERALE MARASCO CON ALCUNI VOLONTARI DELL’ENTE CIVILIS (PH ENTE CIVILIS) IL PRESIDENTE DELL’ENTE CIVILIS, GIUSEPPE MARASCO

I relatori della serata sono stati: – Dott. Michele Quitadamo (Dott. Agronomo); – Dott. Gianmarco Tartaglia (Naturalista, Centro Studi per l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology Monti Dauni); – Dott. Andrea Gallizia (Medico veterinario, Coordinatore Scientifico Centro Studi per l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology Abruzzo); – Dott.ssa Francesca Trenta (Infermiere veterinario, Centro Studi per l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology Abruzzo)- Dott.ssa Francesca Toto (Responsabile del progetto “Zero cani in canile”); – Dott. Matteo Ferretti (Biologo, Centro studi per l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology Abruzzo).

Il moderatore della serata è stato il Dott. Michele Apollonio (Giornalista), Presenti tra le Autorità l’onorevole Antonio Tasso; la Senatrice Gisella Naturale; il Comandante della polizia Locale Commissario capo avv. Antonio Lombardi; Carmela Mennone Consigliera nazionale Endas, Dario Negrin Responsabile Volo della CIVILIS ENDAS, Col. Salvatore Viglione – Comandante regionale del Corpo Nazionale Civilis Endas Ispettori Ambientali Territoriali.