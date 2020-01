Manfredonia, morte 21enne “caduta dal cavallo”: Corte ascolterà Consulente P.m.

. Sarà ascoltato nell’udienza del 6 aprile 2020 il Consulente tecnico del Pubblico ministero, per ulteriori analisi relative al procedimento penale a carico di 4 persone, già condannate in I grado dal Tribunale di Foggia, nell’ambito delle indagini per il decesso di, – all’epoca 21enne – deceduta ilin seguito alle ferite riportate per una caduta da un cavallo.

Lo si apprende da raccolta dati.

La difesa degli imputati, avv.ti Franco La Torre, Michele Gentile, Michele Arena – e referente dello Studio Chiariello, avevano chiesto di acquisire delle memorie ex art. 121, contenenti in realtà delle osservazioni di un perito, “un professore universitario“, che non sarebbe stato “mai nominato come consulente di parte durante il procedimento“.

Nel corso dell’udienza di stamani, la richiesta di acquisizione delle citate memorie – avanzata dalla difesa degli imputati, su opposizione del Procuratore generale Avv. Scelsi e dei legali delle parti civili (i familiari della giovane deceduta, seguiti dagli avv.ti Innocenza Starace e Giovanni Battista Starace del Foro di Foggia) -, è stata rigettata dalla Corte d’Appello di Bari (Presidente dr. Contento), con rinvio dell’udienza ad aprile 2020. Secondo il Procuratore generale e i legali delle parti civili, le memorie ex art.121 avrebbero “in realtà la natura di una consulenza di parte”.

Come detto, la Corte d’Appello di Bari – rigettando allo stato la richiesta della difesa dei 4 imputati – ha ritenuto di ascoltare il consulente tecnico del P.m., del quale era stata acquisita la perizia nel corso del dibattimento con il consenso delle parti.

Cauta soddisfazione è stata espressa dai legali delle parti civili, “in considerazione del rispetto delle norme del codice di procedura penale. Se si fosse deciso diversamente – commentano a StatoQuotidiano – si sarebbe corso il rischio di ledere il diritto al contradditorio, uno dei cardini del codice di procedura penale”.

A cura di Giuseppe de Filippo – g.defilippo@statoquotidiano.it