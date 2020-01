Manfredonia, XIV Corso di Speleologia di I livello

La Scuola di Speleologia del Gargano organizza il XIV Corso di Speleologia di I livello, una occasione unica per vivere un’esperienza indimenticabile a contatto diretto con la natura ed alla scoperta dell’affascinante mondo sotterraneo.

Il corso comprende lezioni teoriche e lezioni pratiche in palestra di roccia, grotte orizzontali e verticali durante le quali agli allievi saranno fornite le nozioni culturali fondamentali ed i rudimenti tecnici necessari per l’avvicinamento all’attività speleologica e la frequentazione di meraviglie della natura diversamente non visitabili, un privilegio concesso a pochi, nel rispetto dell’ambiente e delle norme di sicurezza, con la guida di esperti Istruttori della Società Speleologica Italiana secondo l’allegato programma.

Saranno fornite le attrezzature speleologiche collettive ed individuali, l’iscrizione annuale alla Società Speleologica Italiana, idonea copertura assicurativa infortuni ed RCT, nonchè l’iscrizione annuale alla nostra Associazione. il tutto prevedendo il solo rimborso di Euro 150,00.

Sono aperte le iscrizioni. Posti limitati.

Per info 3498969815 (Francesco).