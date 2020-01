“Rinascita per i malati di tumore del sangue e per la città di Foggia”

Lo stencil, realizzato su Viale Ofanto alle spalle della sede ADMO di Foggia, ha come tema la donazione ed è dedicato a tutti i donatori, come simbolo per la rinascita dei pazienti affetti da malattie oncologiche del sangue.

Sullo stesso muro di cinta dell’Ospedale D’Avanzo è in fase di realizzazione un altro graffito, realizzato da un gruppo di artisti locali, che sarà inaugurato nei prossimi mesi.

L’ADMO ha voluto riqualificare una parete della città di Foggia veicolando un messaggio di amore. Certamente il valore di tale opera potrà ispirare alla donazione del sangue midollare e allo stesso tempo ad abbellire la città di Foggia.

L’ADMO ha espresso un ringraziamento al Direttore Generale del Policlinico “Riuniti” di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli ed ai suoi collaboratori, in modo particolare alla Dott.ssa Laura Silvestris, Dirigente della Struttura Affari Generali e Privacy del Policlinico “Riuniti” di Foggia, che hanno reso possibile la realizzazione dell’opera.