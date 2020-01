San Severo, droni e trappole per catturare la pantera: a Pomeriggio Cinque parlano i CC Cites (VIDEO)

“Arriveranno dei militari con della carne e delle ossa. La gabbia ha una dimensione abbastanza grande, comoda per il felino: c’è un filo trasparente che potrebbe essere azionato qualora entrasse nella gabbia, intrappolandolo in sicurezza. Stiamo garantendo la sua salute e il suo benessere”. Ail maggiore dei Carabinieri del Cites spiega come sta procedendo la caccia allanelle campagne di San Severo.

In diretta viene posizionato il cibo utilizzato come esca. Per tentare di catturare l’animale, sono state installate due trappole nel terreno di Nicola, dove è stata avvistata la pantera, che aveva raccontato il primo incontro con il felino: “Nel nostro piazzale ho visto questo animale che ha iniziato a correre verso di me. Poi è saltata sul cofano della mia auto ed è andata via”.

