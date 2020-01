San Severo. Il bilancio delle attività della Polizia municipale per il 2019

All’incontro hanno preso parte il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Locale ing. Luigi Montorio, il Comandante della Polizia Locale Magg. Ciro Sacco.

Nel corso dell’incontro il Sindaco Miglio ha consegnato l’attestato di ELOGIO all’Assistente Bruno Braccia ed al Vice Sovrintendente Massimo Cologno per una brillante operazione svolta durante un incendio. Il Comandante Magg. Sacco ha poi consegnato un ELOGIO all’Associazione CO.N.G.E.A.V., rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Michele Gravino, all’Associazione A.E.O.P., rappresentata dal Presidente Michela Spagnoli, all’Associazione A.L.T.E.A., rappresentata dal presidente Raffaele de Meo “Per essersi particolarmente distinti nell’attività di collaborazione con il Comando durante il 2019”. Infine, altro ELOGIO è stato attribuito al Vice Sovrintendente Roberto Tassoni per la qualificata capacità professionale in ambito amministrativo.

IL BILANCIO DELLE ATTIVITA’ DELLA POLIZIA LOCALE

ANNO 2019

Premesso che l’attuale assetto organico del Corpo risulta essere composto come di seguito riportato:

In occasione della festività di San Sebastiano, si trasmette l’usuale rendiconto delle attività svolte nel corso dell’ultimo anno dal Corpo della Polizia Locale di San Severo, redatto dal Comandante Magg. Ciro Dott. SACCO.

INTERVENTI RICHIESTI ALLA CENTRALE OPERATIVA: 5013

Le richieste giunte alla centrale operativa hanno riguardato: incidenti stradali, interventi sulla circolazione stradale, danneggiamenti per buche, avarie sulla carreggiata stradale, veicoli abbandonati, veicoli recuperati di provenienza furtiva, recupero cani randagi feriti, morti e/o abbandonati (387), recupero carcasse di cani e gatti (120), rilascio permessi provvisori per il transito nella ZTL (863), comunicazioni ad altri enti e altre richieste di svariata natura.

ATTIVITA’ DI CONTROLLO SULLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA

VERBALI = n° 6282 accertati al 31/12/2018 per un totale emesso di € 525.347,67 e n° 3941 verbali per un totale riscosso di € 198.284,82.

Nell’anno 2019 sono stati portati a termine i ruoli con trasmissione alla Soget per quanto riguarda i verbali non oblati nell’ anno 2015-2016-2017 e fino al 30.06.2018 (Sentenze e Ordinanze Ingiunzioni – Sanzioni al C.d.S.) per un importo totale pari a € 2.829.000,13; e sono stati approvati dallo scrivente in data 27.11.2019 i ruoli relativi agli anni precedenti per un totale pari a € 282.699,48.

Le infrazioni hanno riguardato le soste vietate, irregolari e “selvagge” nelle zone ove vi era il presidio quotidiano dello “Street control”.

INFORTUNISTICA STRADALE – NOR

Sinistri rilevati: = n° 152 di cui n. 68 con feriti (108 feriti – 1 prognosi riservata – 1 decesso), n. 20 incidenti con danni materiali a causa del manto stradale dissestato, n. 06 cadute accidentali con lesioni a persone;

Nell’anno 2019 sono stati portati a compimento:

 n° 101 TSO/ASO (accertamento sanitario obbligatorio) / (trattamento sanitario obbligatorio);

 n. 09 ripristini stradali con n. 05 violazioni all’ art. 21 cc. 1e 4 cds;

 n. 22 accompagnamenti coattivi + ammende disposte dal Giudice;

 n. 35 consegne patenti di guida a seguito di ritiro disposto dalla Prefettura per fine periodo di sospensione;

 n. 37 esecuzione ordinanza ritiro Patente di Guida da parte dell’U.T.G.;

 n. 07 deleghe d’ indagini da parte della Procura della Repubblica;

 n. 18 persone denunciate;

 n. 106 prese visione atti incidenti stradali;

 n. 234 richieste acquisizione atti;

 n. 19 rinvenimenti e consegne veicoli rubati;

 n. 31 rinvenimenti e restituzione targhe e documenti;

 n. 48 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione patenti di guida;

 n. 147 inserimenti CREMSS;

 n. 66 inserimenti nel SIVES dei fermi e sequestri amm.vi;

 n. 200 inserimenti SDI;

 n. 48 trasmissioni sinistri stradali con lesioni per provvedimenti di sospensione Patenti di Guida da parte dell’UTG;

 n. 43 sequestri amministrativi;

 n. 23 fermi amministrativi;

 n. 307 pareri rilasciati sulla viabilità per gare ciclistiche e podistiche, stalli carico-scarico e/o dissuasori, istituzioni Divieti di Sosta e Processioni;

 n. 40 controdeduzioni avverso i ricorsi della Prefettura.

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA

 n. 63 informative di reato trasmesse alla Autorità Giudiziaria;

ATTIVITA’ SETTORE PUBBLICITA’

 n. 25 pareri per l’installazione di insegne di esercizio;

 n. 18 pareri per l’installazione di nuovi impianti pubblicitari;

 n. 83 pareri per rinnovo autorizzazioni impianti pubblicitari esistenti in Città;

 n. 30 verbali per inosservanza Legge n. 212/1956;

 verifica stato dei luoghi e avvio procedimento per sostituzione di n. 10 impianti per affissione manifesti mortuari;

 aggiornamento archivio impianti pubblicitari con occupazione suolo pubblico.

ATTIVITA’ UFFICIO ZTL

 n. 2327 verbali transito nella zona a traffico limitato, di cui n. 808 risultano oblati con

un totale sanzionato di € 49534,70 e un totale riscosso, comprensivo di spese, di € 60667,70;

 n. 63 ricorsi presentati al Prefetto di Foggia;

 n. 15 ricorsi presentati al G.d.P.;

 n. 1628 permessi rilasciati per il transito nella ZTL.

ATTIVITA’ DI POLIZIA EDILIZIA

 n. 10 illeciti edilizi accertati e verbalizzati;

 n. 76 verbali di natura edilizia;

 n. 13 notizie di reato per attività edilizia e altri reati;

 n. 3 indagini delegate per conto della Procura della Repubblica;

 n. 3 verbali art. 30 del C.d.S.;

 n. 2 verbali ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale – Delibera n. 48 del 28.09.2018;

 riscontro istanze accesso atti ex Legge 241/90;

 verifiche ufficio SUE per lavori edilizia libera, verifiche permessi a costruire, verifiche per lavori edilizi con SCIA;

 servizio di Viabilità;

 accertamenti al Codice della Strada e Infortunistica stradale;

 servizio manifestazioni civili, religiose e sportive.

ATTIVITA’ DI POLIZIA ANNONARIA

 n. 44 verbali per violazioni Legge al Commercio, Tulps, Ordinanze Sindacali (€ 18.000,00 circa);

 n. 29 verbali ispettivi per controlli effettuati a pubblici esercizi, esercizi di vicinato, circoli privati ed area pubblica;

 n. 1 Informativa di reato contro ignoti per furto banchi vendita in ferro;

 n. 1 sequestro amministrativo operato su area pubblica;

 n. 52 edizioni del mercato settimanale gestione e rilevazione assenze operatori commerciali titolari di posteggio e rilevazioni presenze spuntisti con aggiornamento dei rispettivi registri;

 n. 15 edizioni del mercato specializzato di fine mese;

 controlli mercati giornalieri di P.za Allegato, Porta San Marco, Via De Gasperi e Largo C. Battisti;

 assegnazione posteggi titolari e spuntisti alla Festa Patronale;

 gestione e assegnazione posteggi nelle Fiere del sabato della Festa Patronale, SS Pietro e Paolo e San Luca;

 controllo mercato specializzato dei fiori nel p.le antistante il Cimitero in occasione della ricorrenza dei defunti;

 servizi di controllo e viabilità in occasione di festeggiamenti minori e manifestazioni varie (Festa di San Rocco, Festa del Carmine, Festa San Martino);

 dissuasione al commercio abusivo su area pubblica;

 controlli aperture e cessazioni attività artigianali;

 controllo vendita giochi pirici su area pubblica fine anno 2019;

 controlli congiunti con Carabinieri e Polizia di Stato finalizzati alla vigilanza dell’intero territorio cittadino;

 controlli e verbalizzazioni occupazioni abusive di suolo pubblico a carico di diversi gestori di pubblici esercizi anche in orari notturni;

 esecuzione di sgombero box in area mercatale (Ord. n. 35 del 19/03/2018).

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMBIENTALE

 n. 281 Accertamenti per abbandono rifiuti su area pubblica e privata ex D.Lgs 152/2006 e Ordinanze Sindacali con relativo riscontro;

 n. 151 Sanzioni per abbandono rifiuti su area pubblica e privata ex D.Lgs 152/2006 e Ordinanze Sindacali (con e senza utilizzo di sistema di videosorveglianza)

 n. 17 sanzioni e accertamenti sul degrado ambientale e pulizia aree pubbliche e private-rispetto ordinanze;

 n. 07 accertamenti per messa in sicurezza e rimozione di materiale in ETERNIT;

 n. 14 interventi e procedimenti sanzionatori per emissioni moleste (fumi, vapori e inquinamento acustico, antenne radio);

 n. 08 interventi e procedimenti per danneggiamenti auto e beni pubblici e privati;

 n. 03 interventi e accertamenti per occupazioni abusive di abitazioni e aree private;

 n. 02 interventi e accertamenti per la privata e pubblica incolumità, Protezione Civile;

 n. 50 accertamenti e acquisizioni immagini da sistemi di videosorveglianza privati;

 n. 31 procedimenti penali – deleghe di indagine dalla Procura e attività di P.G. d’ iniziativa – informativa di reato per furto (05) – procedimenti penali per maltrattamento animali (01)– ricezione denunce/querele – informative di reato per abbandono rifiuti su AA.PP. e private (04); informativa di reato con relativo sequestro penale, per attività e gestione di rifiuti non autorizzata D.Lgs 152/2006 (01) – informative di reato per abbandono di rifiuti tipo Eternit (03) – per minaccia (03) – per omessa custodia, malgoverno e morte di animali (03) – per diffamazione e calunnia (02) – per lesioni e percosse e lesioni colpose (03) – per furto (05) – per guida sotto influenza di alcol e/o stato di alterazione psico-fisica per uso di stupefacenti (03);

 attività a tutela del randagismo e rispetto ordinanza sindacale n. 121/2016 con n. 61 persone generalizzate e n. 70 cani controllati e n. 19 sanzioni elevate (mancato uso del guinzaglio, mancata iscrizione all’ anagrafe canina, mancata pulizia deiezioni canine, malgoverno del cane);

 attività di contrasto alla prostituzione ordinanza n. 162/2019 con n. 25 persone sanzionate e generalizzate, n. 2 persone con ordine di allontanamento.

ATTIVITA’ DI POLIZIA AMMINISTRATIVA

 n. 19 vidimazioni registri vendita cose usate;

 n.49 autorizzazioni per spettacoli viaggianti;

 n. 2 autorizzazioni circhi equestri;

 n.265 registrazioni e notifiche ai non residenti di verbali riguardanti il commercio-regolamenti comunali;

 n. 12 SCIA agenzia d’ affari con vidimazione registri-autorimessa-variazioni dati noleggio senza conducente-cessazioni attività B&B;

 n. 1124 elaborazioni e registrazioni verbali Ausiliari del Traffico per totale accertato di € 44.850,00 e incassato di € 34.059,50;

 controlli e assegnazioni posteggi mercato settimanale del giovedì;

ATTIVITA’ NUCLEO INFORMATORI E NOTIFICATORI VERBALI C.d.S. e A.G.

 n. 2276 Atti A.G. protocollati;

 n. 4798 Atti A.G. notificati;

 n. 129 Notifiche Ordinanze Prefettizie;

 n. 255 Verbali C.d.S. protocollati;

 n. 151 Verbali C.d.S. notificati;

 n. 104 Verbali C.d.S. inviati per affissione all’ Albo Pretorio C.le;

 n. 481 Mail e Pec inviate agli Uffici Giudiziari vari;

 n. 3493 scansioni atti giudiziari;

 n. 384 scansioni verbali C.d.S. e Ordinanze Prefettizie;

 n. 159 Verbali di vane ricerche;

 n. 700 accertamenti anagrafici;

 n. 40 accertamenti su richiesta ASL;

 n. 60 accertamenti di convivenza su richiesta della Questura di Foggia;

 n. 23 accertamenti per il Tribunale di Foggia;

 n. 15 accertamenti per la Prefettura di Foggia

 n. 50 accertamenti per l’ A.R.C.A. Capitanata.

ATTIVITA’ UFFICIO COMANDO

 n° 8786 Atti protocollati: in entrata e in uscita, in gran parte riscontrati;

 n° 150 Ricorsi trasmessi alla Prefettura di Foggia attraverso sistema SAN.A.;

 n° 50 Predisposizione atti amministrativi (Delibere – Determinazioni Dirigenziali) per conto del Dirigente della V Area;

 n. 02 Determinazioni Dirigenziali – Servizio Autonomo di Polizia Municipale giusta Decreto del Sindaco n. 77 del 10.10.2019.

OBIETTIVI ANNO 2020

1) Assunzione del personale con procedura concorsuale già avviata e da definire nel più breve tempo possibile;

2) In attuazione dell’art. 36 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., revisione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, con aggiornamento del PGTU (Piano Generale Traffico Urbano) scaduto nel 2000 con conferimento incarico ditta esterna per la segnaletica stradale da posizionarsi nell’ area pedonale urbana nei giorni festivi;

3) Completamento dei sensi unici per la restante parte della Città, così come richiesto dai Consiglieri Comunali, e attuazione del piano particolareggiato di P.za Incoronazione (Area Pedonale);

4) Acquisto veicoli di cui n. 1 Stazione Mobile per l’Infortunistica stradale;

5) Completamento fornitura Massa vestiaria per tutto il personale del Comando;

6) Organizzazione del Corpo con Ufficiali e Vice Ispettori;

7) Implemento Sala Operativa e Videosorveglianza con acquisto di drone per controllo ambientale con relativo corso di formazione da parte di Ufficiali e operatori di Polizia Locale;

8) Definizione di ulteriori ufficiali di PL addetti al Coordinamento e Controllo per collocamento in quiescenza degli ufficiali attualmente in carica con programmazione del fabbisogno del personale prevedendo n. 1 Ufficiale nel 2020 e altri Ufficiali nel 2021.