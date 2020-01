“Sicurezza bene Comune”: convegno pro legalità a Foggia

Partendo da una riflessione sulle ragioni che hanno innescato l’inquietante escalation

criminale che sta sconvolgendo Foggia e la sua provincia, l’incontro intende offrire ai cittadini foggiani e dauni una serie di strumenti informativi utili per affrontare l’emergenza,

affrontando la questione con un taglio eminentemente pratico ed operativo.

In particolare, l’iniziativa intende far conoscere alla popolazione quali strumenti, quali risorse sono disponibili a livello nazionale e locale per combattere questo fenomeno.

Dopo il saluto del presidente della Provincia, Nicola Gatta, di Giuseppe D’Urso per la Consulta provinciale per la legalità e del coordinatore di FoggiaInsieme, Michele Perrone, le relazioni saranno svolte da tre relatori qualificati ed esperti che conoscono da vicino il fenomeno:

– Dott. Franco Arcuri, vice Commissario presso la Questura di Foggia con incarico di

Responsabile della Sezione Criminalità Organizzata dal 1983 al 2004, già Assessore alla

Sicurezza del Comune di Foggia,

– Dott. Agostino de Paolis, funzionario dirigente della Squadra Mobile di Foggia dal 1988 al

2002,

– Dott. Massimo Lucianetti, già Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, e per molti anni sostituto procuratore presso il Tribunale di Foggia.

“Speriamo, così, – commenta Michele Perrone – di offrire un contributo, insieme a sindacati,

associazioni, enti, ordini professionali, singoli cittadini, per fare in modo che la lotta alla piovra che ha disteso i suoi tentacoli sulla città sia lotta non solo delle istituzioni preposte, ma di tutte le forze sociali e politiche, di ogni singolo cittadino, di una cittadinanza che proprio affrontando un così drammatico problema riesca a rafforzare la sua capacità di essere comunità.”