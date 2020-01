Spal. Il 2020 inizia con il botto per il 17enne manfredoniano Nicola Salvemini

Il 2020 inizia con il botto per il 2003 manfredoniano Nicola Salvemini, in forza alla SPAL, club che milita nel campionato di serie A, nella categoria Under 17.

Come da nota stampa, “dopo un infortunio e la sosta natalizia, il 2020 comincia alla grande per Salvemini con 4 gare e 4 goals – nella categoria di riferimento – di cui due consecutivi su calcio piazzato e un goal al Milan”. Domenica, il giovane sipontino è sceso in campo con la fascia da capitano e inoltre ha disputato un allenamento con la prima squadra della SPAL.

Nicola Salvemini è seguito da l’avvocato Gianni Fiore e il talent scout Vincenzo Piemontese, con “entusiasmo sincero da parte dei suoi primi tifosi: i suoi genitori Michela e Gianluca “.