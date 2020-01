Vendita panettoni solidali. U. T. San Giovanni Rotondo – CRI Manfredonia c’è

S’ è rinnovata la partnership tra la Croce Rossa Italiana e “Lidl Italia”, azienda leader nel settore dalla grande distribuzione alimentare, con il suo Panettone Classico Deluxe.

Un dolce buono due volte: per ogni panettone venduto nei supermercati in tutta Italia, “Lidl” ne ha donato uno a Croce Rossa Italiana che, a sua volta, l’ha venduto per un buona causa. La U. T. di San Giovanni Rotondo – Comitato di Manfredonia della Croce Rossa Italiana è stata impegnata nella vendita dei panettoni e delle stelle di Natale, iniziata il primo dicembre e conclusa il 15 dello stesso mese, tutti i giovedì e le domeniche del periodo.

Grazie alla vendita (donazione libera) di panettoni e piante sarà possibile acquistare il materiale per il primo soccorso.

IMMAGINE IN ALLEGATO

Si ringraziano la popolazione di San Giovanni Rotondo ed il Comune per la massiccia partecipazione e per aver concesso lo spazio di piazza dei Martiri,

e chiunque abbia contribuito all’ ottima riuscita dell’ evento.

#CroceRossa #CRIManfredonia #CRIPuglia #GiovaniCRI #GiovaniCRIPuglia #UTSanGiovanniRotondo #Lidl

ANTONIO BEVERELLI

Portavoce

Associazione della Croce Rossa

COMITATO DIMANFREDONIA