Webbin Volley Club Manfredonia, capitan Troiano: “A Barletta una vittoria importante”

Nella gara contro la Redfox Barletta i ragazzi di coach Rinaldi sono stati in vantaggio di un set per due volte (0-1 e 1-2), ma non sono riusciti a portare a casa l’intera posta in palio, imponendosi solo al tiebreak con questi parziali: 23-25/25-16/18-25/25-19/9-15.

I sipontini quindi perdono un punto per strada, in un palazzetto dove però i padroni di casa sanno farsi rispettare, tanto da aver già fatto una vittima illustre, la Don Milani Bari battuta 3-2 alla quinta giornata. Capitan Troiano è lucido nella sua analisi: “Sapevamo che sarebbe stata una partita dura su un campo difficile. Anche se il Barletta aveva 10 punti meno di noi in classifica, si è dimostrato una formazione ostica e ci ha dato filo da torcere per l’intero incontro. Nel quinto set siamo stati bravi sia in battuta che nella fase di contrattacco e siamo riusciti a scavare il break decisivo che alla fine ci ha dato la vittoria”. La Serie D non è un campionato facile e Ippolito ci tiene a ribadirlo: “In campo tutte le squadre danno sempre il 100%, a prescindere dalla posizione di classifica che occupano e dall’eventuale gap che hanno rispetto all’avversaria di turno”.

Per il Manfredonia ora sono due i punti di ritardo dalla capolista BCC New Mater Castellana Grotte, però il forte centrale bianco-azzurro valuta positivamente la trasferta barlettana: “Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Nonostante l’assenza e i problemi fisici di qualche mio compagno di squadra, abbiamo disputato una buona gara e quindi questa è una vittoria importante. Ci tengo a sottolineare la bella prestazione di Michele Cassa, classe 2003, che ha giocato al posto di Massimo Esposto, il nostro palleggiatore titolare. Insomma sono stati due punti guadagnati e non un punto perso”.

Domenica 26 gennaio alle 18.00 la Webbin ospiterà al PalaDante il Cassano per quella che sarà l’ultima partita del girone d’andata. Un incontro di cartello tra la seconda e la quarta in classifica che il capitano sipontino non vede l’ora di giocare: “Ci faremo trovare pronti. Loro sono una squadra forte, quindi ci aspettiamo una gara tosta. In settimana prepareremo la partita per affrontarli al meglio delle nostre possibilità”.

Risultati Serie D maschile (recupero 9^ giornata, giocato il 14 gennaio):

Matervolley Castellana Grotte-New Volley RAF Santeramo in Colle 2-3

Risultati Serie D maschile (10^ giornata):

Volley Cassano-Doni Bomboniere Terlizzi 1-3

Fincons Group Bari-BCC New Mater Castellana Grotte 0-3

A Piedi Liberi Redfox Barletta-Webbin Volley Club Manfredonia 2-3 (23-25/25-16/18-25/25-19/9-15)

New Volley Gioia-Matervolley Castellana Grotte 3-1

Enfoservice Altamura-New Volley RAF Santeramo in Colle 0-3

Don Milani Volley Bari-Volley Club Locorotondo 3-1

Classifica Serie D maschile:

1) BCC New Mater Castellana Grotte…..27

2) Webbin Volley Club Manfredonia…..25

3) Doni Bomboniere Terlizzi…..24

4) Volley Cassano…..23

5) Don Milani Volley Bari…..20

6) A Piedi Liberi Redfox Barletta…..14

6) New Volley RAF Santeramo in Colle…..14

8) New Volley Gioia…..10

9) Matervolley Castellana Grotte…..9

9) Volley Club Locorotondo…..9

11) Enfoservice Altamura…..4

12) Fincons Group Bari…..1

Michelangelo Ciuffreda