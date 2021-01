Auguri Teresa Soccorsa Corticelli, San Severo in festa per i 100 anni della signora

San Severo, 20 gennaio 2021. Ha compiuto ieri i 100 anni la signora Teresa Soccorsa Corticelli, nata a San Severo il 19 gennaio 1921.

“E’ una grande gioia per tutta la nostra comunità – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – alla signora Teresa Soccorsa formulo i migliori auguri per i suoi 100 anni”.

“Purtroppo le note prescrizioni anti COVID 19, ci hanno impedito di essere in presenza a casa sua, ma ieri pomeriggio ho voluta sentirla al telefono ed ho trovato una centenaria lucida, arzilla, anche consapevole del delicato momento che stiamo vivendo. Mi ha detto che nei mesi scorsi ha sconfitto il COVID, è questa notizia ha rappresentato davvero una gioia enorme per tutti noi oltre che un grande incoraggiamento a combattere questa maledetta pandemia. Ancora auguri di lunga vita cara signora Teresa!” conclude il Sindaco Miglio. Ieri anche il Vescovo Diocesano, Mons. Gianni Checchinato, ha voluto testimoniare la propria vicinanza, con gli auguri alla Signora Teresa.

La Signora Teresa Soccorsa Corticelli, da sempre molto dinamica ed attiva, è stata sposata con Guglielmo Cartanese (era un brendatore come attività lavorativa per alcuni decenni), deceduto nel 2002. Dalla loro felice unione sono nati quattro figli: Matteo (scomparso nel 2015), Giovanna Soccorsa, Maria Rosaria e Antonietta. Ha sempre abitato In Via Palestro, sua attuale dimora, ha cucito a lungo lavorando come sarta ed ancora oggi si diletta in quest’arte. E’ profondamente religiosa ed è stata legata alle Carmelitane, ha visitato numerose città sede di pellegrinaggio religioso nel mondo.

Alla Signora TERESA SOCCORSA CORTICELLI i migliori auguri di tutta la Città di San Severo.