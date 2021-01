Cocaina: arrestato incensurato di Torremaggiore

Foggia, 20 gennaio 2021. Proseguono i controlli ed i servizi predisposti della Compagnia Carabinieri di Lucera finalizzati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. E’ toccato ai militari della Stazione di Casalnuovo Monterotaro, assestare un altro colpo a tale piaga.

A pagarne le conseguenze un 34enne di Torremaggiore fermato a seguito di un controllo stradale per le vie del comune di Casalvecchio di Puglia.

L’uomo, che si trovava a bordo della propria autovettura, seppur incensurato, ha subito destato sospetto, per l’atteggiamento fin troppo guardingo ed irrequieto, ai carabinieri operanti che hanno ritenuto bene approfondire il controllo cercando di verificare, con perizia, sia indosso allo stesso che all’interno del veicolo.

E come volevasi dimostrare, l’attività dei militari si è rivelata subito fruttuosa ed ha consentito di ritrovare 12 “ciliegine” di cocaina pronte per essere vendute. Immediatamente il controllo è stato esteso anche presso la propria abitazione ed anche in questo caso gli operanti hanno colto nel segno: altre 22 ciliegine di cocaina, un ulteriore modico quantitativo di stupefacente del tipo marijuana, n. 3 bilancini elettronici di precisione e n. 51 semi di canapa indica.

La droga sequestrata è stata poi sottoposta ad analisi chimica presso il laboratorio stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri. L’arrestato è stato ristretto in regime di arresti domiciliari presso la relativa abitazione fino alla mattinata odierna, quando si è celebrato presso il Tribunale Ordinario di Foggia in composizione Monocratica il rito che ha convalidato la misura pre cautelare adottata disponendo l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla PG.