Ecco “CHORUS INSIDE PUGLIA”, nuova federazione dei cori pugliesi

Bari, 20 gennaio 2021. Nella scorso mese di dicembre è nata Chorus Inside Puglia, il nuovo sodalizio che riunisce i cori pugliesi. L’associazione nasce in seno a Chorus Inside Internazional, federazione che vanta numerosi gruppi corali di diverse nazioni (Italia, Russia, Croazia, Polonia, Germania, Francia, Ungheria, Indonesia, Brasile, Cuba e molte altre)

In queste settimane, per volontà del Presidente di Chorus Inside, Davide Recchia, si stanno costituendo le sezioni corali di tutte le regioni italiane. Obiettivo la “rinascita” e crescita della coralità, nel nostro caso pugliese, mettendo a disposizione dei singoli cori competenze artistiche, organizzative e, da rimarcare, anche finanziarie. Quest’ultimo aspetto rappresenta una vera e propria svolta epocale per i singoli cori che finora non hanno mai potuto usufruire dei fondi stanziati dal MIBACT per le relative attività.

Molteplici gli ambiti in cui opererà Chorus Inside Puglia, quello concertistico, scolastico, universitario, liturgico.

Su questi punti saranno realizzati i vari progetti: dalla formazione dei direttori, dei docenti delle scuole dell’infanzia e primarie, alla realizzazione di festival, non dimenticando la valorizzazione del patrimonio popolare, eventi in cui i cori associati potranno condividere esperienze che solo la coralità riesce a far vivere nella bellezza dell’arte e della socialità.

I soci fondatori sono Imma Conte, Pasquale Mauro Eronia, Luciano Fiore, Alessandra Leone, Gina Milano, Sergio Monaco, Claudia Piccoli, in rappresentanza del mondo corale, scolastico, universitario e imprenditoriale.

Chorus Inside Puglia invita tutti i cori che credono in questi obiettivi a prendere contatti con la segreteria per avere ulteriori dettagli e le indicazioni sulle modalità per associarsi. Coordinatore regionale è il M° Luciano Fiore.

Questi i recapiti: e-mail puglia@federcori.it, cell. 3281520601. Sito internet https://www.federcori.it/