Foggia, 20 gennaio 2021. “Comune di Foggia, 19 gennaio 2021. Fila per accedere ai servizi anagrafe alle ore 11 La fila si fa dopo aver preso il numero e questo è il risultato se nessuno la regolamenta, se non sono segnati gli spazi per il rispetto delle distanze come da normativa anti Covid”.

“Inutile dire che per giustificare la fila mi è stato detto che il Comune è sotto organico. Della serie visto il problema non faccio nulla per risolverlo. Forse sarebbe utile un controllo da parte delle forze di Polizia e, magari, anche della polizia locale che ne ha la competenza”.