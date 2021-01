Foggia, Covid: in arrivo tampone per variante inglese

Foggia, 20/01/2021 – (repubblica) Un tampone in grado non soltanto di accertare o meno il contagio da Coronavirus, ma anche di stabilire se si tratta di variante inglese oppure no: è quello al quale stanno lavorando gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Iss) anche sulla base dei contributi che arrivano dalla Puglia. “Abbiamo inviato a Roma un bel po’ di rna dei ceppi già isolati nel nostro laboratorio di Foggia, perché lì stanno mettendo a punto un test rapido per l’identificazione diretta della variante inglese”, spiega il direttore dell’Istituto zooprofilattico di Puglia e Basilicata (Izs), Antonio Fasanella. “Ecco perché – aggiunge – ribadisco che isolare il virus è importante: ci permette di ottenere rna in grande quantità per fare più studi. Ed è importante condividere i risultati con la comunità scientifica, perché serve al progresso della conoscenza”.

Isolare il virus è una delle attività della sede dell’Izs guidata da Fasanella. Ma chi pensa che questo significhi identificare il virus è fuori strada: “Isolare il virus significa metterlo in condizioni di replicarsi, cosa che è possibile in un laboratorio di massima sicurezza”. Un laboratorio di livello 3 come quello pugliese, appunto. Ed è anche grazie all’attività dello stesso centro, dunque, se i tecnici dell’Iss presieduto da Silvio Brusaferro potranno metter su un test capace di svelare se una persona è positiva alla cosiddetta variante inglese.(repubblica)