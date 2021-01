Iacovangelo: “Rubare un’ambulanza è un atto di una gravità assoluta”

“L’ennesimo sfregio è stato commesso questa notte a danno di un’intera comunità. Ignoti, arrivati nel parcheggio della postazione del 118 di Borgo Incoronata, hanno pensato bene prima di scassinare e poi rubare l’ambulanza. Sì, capito bene, un’ambulanza. Un atto di gravità e ignoranza assoluta”. La nota è del consigliere comunale Dario Iacovangelo a proposito dell’episodio di cronaca svoltosi stamattina in un sobborgo di Foggia.

“Rubare un’ ambulanza la reputo una cosa assurda, rubare un mezzo che è lì con la sua equipe a garantire il pronto intervento per i più bisognosi, per chi necessita di un servizio di vitale importanza per la comunità intero”.

“E’ un gesto che non deve passare inosservato, un gesto che va condannato in tutte le sedi giuridiche e istituzionali, un gesto di una vigliaccheria inaudita, di un’ ignoranza che va ben oltre l’umana comprensione soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria”.

L’accaduto poteva sfociare in qualcosa di più grave se in quel momento l’equipe di turno si fosse trovata ad uscire in soccorso trovandosi faccia a faccia con quei delinquenti.

Sono vicino in questo momento a tutti gli operatori del 118, e confido nelle forze dell’ordine che sia fatta subito giustizia”.