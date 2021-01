Juve Napoli: ecco le statistiche pre Supercoppa (I DATI)

LA NUMERO 33 33ª edizione della Supercoppa Italiana: la squadra detentrice dello Scudetto ha alzato il trofeo nel 69% delle occasioni finora (22 su 32); l’ultima edizione tuttavia ha visto il successo della Lazio, vincitrice della Coppa Italia.

SEDICESIMA PER LA JUVE Per la Juventus si tratta della 16ª partecipazione alla Supercoppa Italiana (almeno cinque più di qualsiasi altra squadra); il Napoli giocherà invece questa sfida per la quarta volta. I bianconeri sono inoltre la formazione che ha vinto di più il torneo (otto).