Manfredonia, caso Covid in Scuola Primaria Orsini: sospese 2 classi

Manfredonia, 20/01/2021 – “Sospensione attività didattica in presenza delle classi 2^A – 2^B Scuola Primaria “Orsini”, A seguito della comunicazione in data 18.01.2021 di un caso di positività al Covid 19 di un alunno, si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza delle classi 2^A – 2^B Scuola Primaria “Orsini” dal giorno lunedì 18 gennaio 2021 fino a venerdì 29 gennaio 2021.

Si sottolinea che l’ultimo giorno di frequenza in presenza dell’alunno è stato il 15.01.2021.

Gli alunni e le docenti di tali classi sono da considerarsi, per il periodo stabilito, in isolamento fiduciario.

Tutti gli alunni delle suddette classi usufruiranno per il periodo indicato, senza farne esplicita richiesta, delle attività didattiche a distanza.

I genitori sono tenuti a monitorare lo stato di salute dei propri figli e, in caso di sintomi sospetti, comunicarli al Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Manfredonia.

Allo stesso monitoraggio del proprio stato di salute sono tenute le docenti.

Si informano le docenti e le famiglie degli alunni che sono stati inviati al DdP della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti in presenza le suddette classi e dei relativi docenti”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Angela Sinigaglia